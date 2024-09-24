15 секретів приготування, які зроблять смак випічки незабутнім

Безсумнівно, випічка смачна сама по собі, особливо з додаванням джемів чи шоколаду. Але деякі хитрощі в приготуванні лише покращать її.

Зробіть борошно повітряним

Щоб зробити випічку повітряною та легкою, вам потрібно додати якомога більше повітря в процесі замішування. Це можна зробити, просіваючи всі сухі інгредієнти.

Може виникнути спокуса пропустити цей крок, але просіювання дійсно має велике значення.

Коли справа доходить до змішування інгредієнтів, найкраще скористатися м'якою лопаткою. Якщо використовуєте вінчик, не бийте по дну миски, оскільки ви виб'єте все повітря.

Просіюйте цукрову пудру для глазурі

Щоб зробити глазур для випічки ідеальною, ретельно просійте цукрову пудру, щоб видалити всі грудочки. Додавайте рідину поступово, щоб глазур не була занадто рідкою.

Для додаткової цитрусової нотки використовуйте лимонний сік і цедру в глазурі замість води.

Використовуйте правильне борошно для випічки

Уважно вивчайте кожен сорт борошна - воно впливає не лише на смак випічки, а й на текстуру. Те борошно, яке містить велику кількість глютену, зробить торт надто щільним.

Також, якщо ви не печете регулярно, купуйте борошно в менших кількостях і зберігайте його в закритому контейнері.

Інгредієнти повинні бути кімнатної температури

Вдале тісто - запорука смачної випічки. Для приготування дуже важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Тож дістаньте яйця та вершкове масло з холодильника заздалегідь.

Якщо масло занадто тверде, наріжте його невеликими шматочками і залиште приблизно на 15 хвилин.

Дотримуйтеся пропорцій

Дотримання пропорцій інгредієнтів допомагає отримати тісто потрібної текстури та щільності. Тож мірні ложки або ваги є обов'язковими - у всіх рецептах вони використовуються для точності та консистенції.

Щоб тісто було ідеальним, завжди дотримуйтеся пропорцій (ілюстративне фото: Freepik)

Обирайте ванільний екстракт, а не есенцію

Екстракт ванілі коштує дорожче, ніж ванільний порошок, проте для використання його не потрібно надто багато. Ваніль, як сіль або лимонний сік, лише підкреслює інші смаки в випічці.

Натомість ванільна есенція є синтетичним ароматизатором і не має такого смаку, як екстракт.

Використовуйте ложку для морозива для кексів

Якщо ви прагнете щоразу випікати однакові за розміром кекси, використовуйте ложку для морозива або маленький ополоник. Це допоможе набрати потрібну кількість тіста в кожну формочку для кексів.

Однаковий розмір також означає, що кекси будуть готуватися більш рівномірно, без пересмажування або недосмажування.

Використовуйте форму правильного розміру

Незалежно від того, яку форму пирога ви хочете спекти, завжди використовуйте форму того розміру та глибини, які вказані в рецепті. У більшості рецептів використовуються круглі форми діаметром 18 см, 20 см або 23 см.

Якщо форма завелика або замала, пиріг може підгоріти, але залишитися недопеченим або занадто тонким.

Завжди застеляйте форму пергаментним папером

Використання пергаментного паперу для застилання форм для випікання має дві мети. По-перше, він запобігає прилипанню, тож пиріг або бісквіт легше дістати з форми. По-друге, вистилання боків форми запобігає перепіканню випічки.

Правильно регулюйте температуру

Для смаження та запіканок можна обійтися без нерівномірного нагрівання духовки, але для випікання варто використовувати спеціальний термометр (який кладуть на верхню полицю духової шафи).

Адже духовки можуть нагріватися вище або нижче заданої температури, і часто буває так, що одна сторона може бути гарячішою за іншу.

Розставте форми на відстані

Не ставте форми для випічки поруч один з одним. Найкраще поставити їх по центру кожної полиці, а потім поміняти місцями в середині приготування. Це забезпечить кращу циркуляцію повітря і рівномірне пропікання, якщо духовка нагрівається нерівномірно.

Не відчиняйте дверцята духовки занадто рано

Відчиняти дверцята духовки під час випікання - це спосіб остаточно все зіпсувати, оскільки це дозволяє теплу виходити назовні.

Таке раптове падіння температури може призвести до того, що тісто опуститься в центрі, що призведе до нерівномірного пропікання.

Відкривання дверцят особливо шкідливо для пирогів - це порушує структуру тіста до того, як воно повністю схопиться. Тому, як би спокусливо це не було, не відкривайте духовку до закінчення часу випікання.

Перевіряйте випічку на готовність після випікання

Щоб перевірити, чи повністю приготувався пиріг або кекси, перевірте випічку, проткнувши її тонкою шпажкою через центр - вона повинна бути чистою.

Якщо випічка має правильний колір зовні, але все ще трохи сира, накрийте її шматком фольги і продовжуйте випікати, перевіряючи його кожні п'ять хвилин.

Перевіряти готовність випічки слід після закінчення часу випікання (ілюстративне фото: Freepik)

Відкривайте дверцята духовки якомога рідше, щоб підтримувати постійну температуру.

Дайте випічці охолонути

Коли ваша смачна випічка готова до виймання з духовки, виникає спокуса одразу ж з'їсти смачненьке. Але якщо ви перекладете пиріг у форму або герметичний контейнер до того, як він повністю охолоне, утвориться конденсат, який зробить його поверхню липкою.

Щоб уникнути цього, просто наберіться терпіння і зачекайте, поки випічка повністю охолоне на дотик, перш ніж зберігати або прикрашати її.

Використовуйте решітку для охолодження випічки

Складно рівномірно охолодити торт, печиво або кекс без решітки для охолодження. Якщо ви залишите теплий пиріг на кухонній поверхні, він неминуче стане вологим через утворення конденсату.

Якщо ви не хочете, щоб на торті залишилися сліди від дроту, спочатку покладіть на решітку тонкий чайний рушник.