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Ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якомога довше

Як зберегти продукти свіжими в холодильнику як можна довше (фото: Pixabay)
Автор: Наталя Коваль

Основна причина швидкого псування їжі - неправильна температура зберігання продукту та неправильне місце в холодильнику. М'ясо має зберігатись в одному місці холодильника, а молоко і ягоди - в іншому.

Про те, як протримати продукти свіжими як можна довше, пише популярне французьке видання Sante Plus.

Чому їжа швидко псується?

Їжа швидко псується з двох причин:

Як зберігати рибу та м'ясо

Риба (фото: Pixabay)

.

Овочі (фото: Pixabay)

газ, який може прискорити гниття деяких овочів),

зберігає фрукти свіжими.

щоб не виникали неприємні запахи та не розвивалися шкідливі бактерії.

Раніше ми розповідали, які продукти варто завжди тримати в холодильнику.

Також ми пояснювали, як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась.

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