Ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якомога довше

Основна причина швидкого псування їжі - неправильна температура зберігання продукту та неправильне місце в холодильнику. М'ясо має зберігатись в одному місці холодильника, а молоко і ягоди - в іншому.
Про те, як протримати продукти свіжими як можна довше, пише популярне французьке видання Sante Plus.
Їжа швидко псується з двох причин:
Риба (фото: Pixabay)
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Овочі (фото: Pixabay)
газ, який може прискорити гниття деяких овочів),
зберігає фрукти свіжими.
щоб не виникали неприємні запахи та не розвивалися шкідливі бактерії.
Раніше ми розповідали, які продукти варто завжди тримати в холодильнику.
Також ми пояснювали, як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась.