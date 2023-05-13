Эти советы помогут сохранить продукты свежими в холодильнике как можно дольше

Основная причина, почему быстро портится еда - неправильная температура хранения продукта и неправильное место в холодильнике. Мясо должно храниться в одном месте холодильника, а молоко и ягоды - в другом.
О том, как продержать продукты свежими как можно дольше, пишет популярное французское издание Sante Plus.
Еда быстро портится по двум причинам:
Рыба (фото: Pixabay)
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Овощи (фото: Pixabay)
газ, который может ускорить гниение некоторых овощей),
сохраняет свежие фрукты.
чтобы не возникали неприятные запахи и не развивались вредные бактерии.
Раньше мы рассказывали, какие продукты следует всегда держать в холодильнике.
Также мы объясняли, как понять, что еда из холодильника испортилась.