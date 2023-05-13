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Эти советы помогут сохранить продукты свежими в холодильнике как можно дольше

Как сохранить продукты свежими в холодильнике как можно дольше (фото: Pixabay)
Автор: Наталия Коваль

Основная причина, почему быстро портится еда - неправильная температура хранения продукта и неправильное место в холодильнике. Мясо должно храниться в одном месте холодильника, а молоко и ягоды - в другом.

О том, как продержать продукты свежими как можно дольше, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Почему еда быстро портится?

Еда быстро портится по двум причинам:

Как хранить рыбу и мясо

Рыба (фото: Pixabay)

.

Овощи (фото: Pixabay)

газ, который может ускорить гниение некоторых овощей),

сохраняет свежие фрукты.

чтобы не возникали неприятные запахи и не развивались вредные бактерии.

Раньше мы рассказывали, какие продукты следует всегда держать в холодильнике.

Также мы объясняли, как понять, что еда из холодильника испортилась.

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