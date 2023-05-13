Эти советы помогут сохранить продукты свежими в холодильнике как можно дольше

Основная причина, почему быстро портится еда - неправильная температура хранения продукта и неправильное место в холодильнике. Мясо должно храниться в одном месте холодильника, а молоко и ягоды - в другом.

О том, как продержать продукты свежими как можно дольше, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Почему еда быстро портится?

Еда быстро портится по двум причинам:

готовите еду при неправильной температуре

оставляете готовую пищу при комнатной температуре

Как хранить рыбу и мясо

Рыба (фото: Pixabay)

Охлаждайте или замораживайте рыбу в течение двух часов после покупки. Если вы планируете съесть рыбу в течение одного-двух дней после покупки, храните ее в оригинальной упаковке и поместите в самую холодную часть холодильника (на нижнюю полку).

Важно! Мойте руки каждый раз, когда трогаете сырую рыбу, а также мойте мыльной водой все предметы и поверхности, которые контактируют с этой пищей, например доску для нарезки рыбы.

Храните мясо и рыбу на нижней полке холодильника при температуре +4 . Поскольку эта зона самая холодная, ваше мясо останется свежим. Если вы планируете заморозить мясо и птицу для более длительного хранения, то заверните их в пищевую пленку.

Храните мясо и рыбу в морозильной камере от четырех до шести месяцев при температуре минимум -17 градусов.

Сырой фарш в холодильнике можно хранить только один-два дня.

Как хранить овощи

Овощи (фото: Pixabay)

Перед тем как положить овощи в холодильник, вымойте их и хорошо высушите. Это убьет вредные бактерии на поверхности овощей.

Убедитесь, что овощи полностью сухие, прежде чем класть их на хранение. Избыток влаги приводит к загниванию овощей.

Продукты, вырабатывающие этилен ( газ, который может ускорить гниение некоторых овощей), хранить нужно отдельно от других.

Овощи, производящие этилен:

бананы

авокадо

помидоры

персики

груши

Овощи, которые обязательно нужно держать подальше от овощей, производящих этилен:

брокколи

тыкву

баклажаны

цукини

спаржу

Другие овощи, такие как картофель и лук, можно хранить при комнатной температуре, но в сухом месте.

Храните фрукты в оригинальной упаковке и храните в ящике холодильника. Так они прослужат подольше.

Для хранения фруктов можно использовать полиэтиленовые пакеты. Эти пакеты высвобождают влагу и именно это сохраняет свежие фрукты.

Овощи могут храниться до семи дней. Ягоды могут храниться в холодильнике до недели.

Яблоки хранятся дольше, в холодильнике они могут лежать до месяца.

Спелые плоды должны храниться до пяти дней или семи дней - для киви, манго, дыни, груши.

Чтобы сохранить пищу свежей как можно дольше свежей, есть несколько правил, которых следует соблюдать.

Нижние полки холодильника

На нижней полочке холоднее всего, поэтому там следует хранить:

яйца

масло

молочные продукты

Верхние полки холодильника

На верхней полке лучше хранить продукты, не требующие приготовления и разогрева, например:

мясная нарезка

оливки

ягоды

Дверь холодильника

Дверца - самая теплая часть холодильника. Кладите туда только те продукты, которые могут выдерживать перепады температуры, например:

фруктовый сок

вода

соусы (кетчуп, майонез, горчица)