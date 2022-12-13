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Ці поради допоможуть зберегти м'ясо у холодильнику, коли довго немає світла

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Вівторок 13 грудня 2022 16:27
Ці поради допоможуть зберегти м'ясо у холодильнику, коли довго немає світла Як зберегти продукти у холодильнику при відсутності електроенергії (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

При тривалих вимкненнях електроенергії потрібно подбати про безпечне зберігання продуктів. Перш за все тих, які найшвидше псуються.

Про те, як правильно зберігати харчі, зокрема - м'ясо, розповіли на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області у Facebook.

Поради, які допоможуть зберегти м'ясо

Виставте правильну температуру у холодильнику та морозилці. Вона має бути становити +4 або нижче у холодильнику, та нижче 0 - у камері.

Підготуйтеся до надзвичайної ситуації - заморозьте контейнери з водою. Це дасть змогу зберегти температуру продуктів за температури +4 або нижче, якщо доведеться виймати харчі з холодильника.

У разі вимкнення електроенергії тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Так продукти залишаться безпечними до чотирьох годин у холодильнику, дві доби у повній морозилці, добу у напівпорожній камері. Якщо енергопостачання нема понад чотири години, покладіть лід до продуктів у холодильник.

Ніколи не куштуйте підозрілу їжу, щоб перевірити її безпечність. Якщо є сумніви, насторожує колір, запах, структура - викиньте ці продукти.

Особливо це стосується харчів, які мають короткий термін зберігання: м’ясо, риба, яйця, молочні продукти.

Раніше ми розповідали про те, як зберегти електроприлади під час аварійних відключень світла.

Читайте також про те, як довго можна зберігати варені яйця.

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