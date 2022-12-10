Ніколи не зберігайте відварені яйця більше за цей термін: як дізнатися, чи зіпсувався продукт

Яйця - це дуже популярний продукт, багатий на білки і мікроелементи. Однак чи знаєте ви, скільки може зберігатись такий продукт у відвареному вигляді?

Як правильно повинні зберігатися відварені яйця

Якщо яйця не зберігаються у правильних умовах, на них можуть з'явитися бактерії, особливо через спеку. Тому необхідно приділяти належну увагу як при їх приготуванні, так і при зберіганні.

Як зварити яйця

Процес приготування яєць дуже простий, але ми не завжди робимо це правильно. Для їхнього приготування вам знадобиться каструля з водою. Дайте їм покипіти 10 хвилин. Цього часу достатньо.

Який термін придатності відварних яєць?

Експерти в галузі охорони здоров'я та харчових продуктів вважають, що зварені вкруту яйця слід з'їсти протягом максимум семи днів, за умови, що вони зберігалися у відповідних умовах, незалежно від того, залишили ви їх у шкаралупі чи ні.

Після приготування їх потрібно помістити в холодильник. Слід зазначити, що після приготування яйця не повинні залишатись більше двох годин при кімнатній температурі. Після цього їх необхідно охолодити.

Як дізнатися, чи в хорошому стані зварене яйце?



Щоб дізнатися, чи можна його вживати, краще помістити його в миску з холодною водою. Якщо яйце залишиться на дні контейнера, проблем з його вживанням не буде. Якщо воно зрештою підніметься на поверхню, це означає, що воно непридатне для вживання і його слід викинути.

Також можна відкрити зварене яйце, щоб перевірити наявність незвичайних плям або запаху. Якщо яєчний білок виглядає сіруватим, зеленим або фіолетовим, не їжте його. Варені яйця мають тенденцію видавати дуже неприємний запах, коли вони псуються.