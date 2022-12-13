Эти советы помогут сохранить мясо в холодильнике, когда долго нет света

При длительных отключениях электроэнергии следует позаботиться о безопасном хранении продуктов. Прежде всего о тех, которые имеют короткий срок хранения.

О том, как правильно хранить продукты, в частности - мясо, рассказали на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в Facebook.

Советы, которые помогут сохранить мясо

Выставьте правильную температуру в холодильнике и морозильнике. Она должна составлять +4 или ниже в холодильнике, и ниже 0 - в камере.

Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации - заморозьте контейнеры с водой. Это позволит сохранить температуру продуктов при температуре +4 или ниже, если придется извлекать продукты из холодильника.

При выключении электроэнергии держите дверцу холодильника и морозильника закрытыми. Так продукты останутся безопасными до четырех часов в холодильнике, двое суток в полной морозилке, сутки в полупустой камере. Если энергоснабжение нет больше четырех часов, положите лед в холодильник.

Никогда не пробуйте на вкус подозрительную пищу, чтобы проверить ее безопасность. Если есть сомнения, настораживает цвет, запах, структура - выбросьте эти продукты.

Особенно это касается продуктов питания, которые имеют короткий срок хранения: мясо, рыба, яйца, молочные продукты.