Ці популярні вправи можуть призвести до защемлення нерва

Симптоми защемлення нерва

Масажист Рашад Латуш розповів, що поширені симптоми защемлення нерва включають гострий "стріляючий" біль, м’язову слабкість, рефлекторну слабкість або можливу зміну відчуттів, наприклад оніміння.

Защемлення нерва виникає, коли навколишні тканини, такі як м’язи, кістки або сухожилля, надто сильно тиснуть на нерв. Цей тиск впливає на здатність нерва функціонувати та викликає ці не дуже приємні симптоми.

Які вправи можуть викликати защемлення

Деякі поширені вправи, які пов’язані із защемленням нерва, включають рухи над головою, такі як присідання або жим над головою та станова тяга.

Це не дивно, враховуючи, що защемлення нервів найчастіше виникає в області шиї, попереку та зап’ястя. Однак слід зазначити, що воно може виникнути в будь-якому місці тіла.

"Я вважаю, що защемлення нерва під час вправ може виникнути через неправильну техніку, обмеження рухів суглобів, що створює більше навантаження на іншу частину тіла", - зазначив експерт.

Защемлення нерва на шиї може призвести до інших проблем з шиєю.

Чи можна робити вправи, коли защемило нерва

Вправи можна робити, коли защемило нерва, але варто зробити перерву в рухах, які можуть викликати подальший біль. Якщо ви вважаєте, що причиною є підняття ваги, відмовтеся від важких жимів лежачи на декілька днів.

М’яке розтягування та повільніші рухи середньої частоти можуть бути корисними для загоєння нерва. Такі тренування, як йога або пілатес корисні, оскільки рух м’язів може полегшити стан. Вправи, які не створюють сильного навантаження на суглоби, такі як їзда на велосипеді та плавання, також є чудовими.

Лікування защемлення нерва може бути різним для кожної людини. Деяким може знадобитися лише відпочинок, тоді як іншим певні процедури.

Як запобігти

Важливо підтримувати здоровий баланс між роботою та особистим життям, Це є життєво важливим. Також варто періодично виконувати розтяжки.

Оскільки багато людей проводять години сидячи за столами, тому важливо часто ходити, їздити на велосипеді чи тренуватися.

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