Ці популярні таблетки "від серця" можуть нашкодити: багато хто п'є їх неправильно

Відомий десятиліттями препарат, який часто п'ють "від серця", не варто використовувати не за призначенням. З усім тим багато хто робить таку помилку.
Про це попередив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.
Препарат має й інші торгові назви, але головне його призначення - знижувати в'язкість крові.
Випускають аспірин під назвами:
Головне, що ви маєте пам'ятати: аспірин - не вітамінка, пити його "для профілактики" не варто і призначає його лише лікар!
А також пацієнтам високого та дуже високого ризику серцево-судинних подій.
За словами медика, приймати препарат не можна:
"Аспірин - це не вітамінки для серця. Це - серйозний препарат, який має чіткі покази та протипокази", - зазначив кардіолог.
Раніше ми писали, що кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців.
Також читайте про 10 міфів, які заважають почати лікування, якщо у вас високий тиск.