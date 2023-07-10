UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці популярні таблетки "від серця" можуть нашкодити: багато хто п'є їх неправильно

Який препарат треба приймати більш відповідально (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий десятиліттями препарат, який часто п'ють "від серця", не варто використовувати не за призначенням. З усім тим багато хто робить таку помилку.

Про це попередив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.

Мова йде про відомий всім аспірин (ацетилсаліцилову кислоту)

Препарат має й інші торгові назви, але головне його призначення - знижувати в'язкість крові.

Випускають аспірин під назвами:

  • Магнікор
  • Кардіомагніл
  • Лоспірин
  • Кардіо-дар
  • АСК-Тева

Головне, що ви маєте пам'ятати: аспірин - не вітамінка, пити його "для профілактики" не варто і призначає його лише лікар!

Аспірин показаний при таких станах, як:

  • Підтверджена ішемічна хвороба серця
  • Перенесений інфаркт міокарда
  • Перенесений ішемічний інсульт
  • Після стентування чи шунтування судин
  • Захворювання периферичних артерій

А також пацієнтам високого та дуже високого ризику серцево-судинних подій.

Коли аспірин приймати не можна

За словами медика, приймати препарат не можна:

  • Коли "густа кров"
  • Через вік
  • Просто для підтримки серця
  • Як лікування високого тиску

"Аспірин - це не вітамінки для серця. Це - серйозний препарат, який має чіткі покази та протипокази", - зазначив кардіолог.

Раніше ми писали, що кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців.

Також читайте про 10 міфів, які заважають почати лікування, якщо у вас високий тиск.

Читайте РБК-Україна в Google News
серцекардіологлекарства