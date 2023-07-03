Кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців

Серцево-судинні захворювання дуже поширені, як в Україні, так і в усьому світі. Одна з проблем із серцем, з якою стикаються українці - тахікардія, тобто підвищене серцебиття у стані спокою. Важливо зрозуміти, що це - не самостійне захворювання, а лише симптом.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.

Що таке тахікардія

"Серце б'ється швидше, ніж звичайно, стукіт у скронях, відчуття серцебиття у грудях, задишка, біль в зоні серця, запаморочення - це все сюди ж", - описала цей стан кардіолог.

Тахікардія - це патологічний стан, при якому частота скорочень серця (ЧСС) зростає до 90 (і більше) ударів на хвилину (у стані спокою).

Під час фізичних навантажень ЧСС має зростати, це фізіологічно, тобто нормально. Те ж саме відбувається при травмах, підвищеній температурі, під час стресу, тобто коли нашому організму потрібно збільшити кровопостачання.

"Якщо ж ЧСС підвищена регулярно, навіть у стані спокою - треба шукати причину, звісно, з лікарем", - рекомендує кардіолог.

Проблема в тому, що з часом тахікардія збільшує ризик розвитку багатьох серцево-судинних захворювань, зокрема аритмії, гіпертонічної хвороби, інфаркту, серцевої недостатності.

Коли потрібно лікувати тахікардію?

Важливо розуміти, що тахікардія - це симптом багатьох хвороб, а не самостійне захворювання.

Причиною може бути:

тиреотоксикоз (гіперфункція щитоподібної залози)

електролітний дисбаланс

залізодефіцит, анемія

надлишкова вага тіла

куріння, зловживання алкоголем

побічні дії препаратів, які приймаєте

захворювання серцево-судинної системи (вади серця, перикардит, ТЕЛА (тромби в судинах легень), гіпертонія, міокардит, серцева недостатність)

Щоб тахікардія не виникала, треба знайти причину і вилікувати саме її.