Эти популярные таблетки "от сердца" могут навредить: многие пьют их неправильно

Известный десятилетиями препарат, который часто пьют "от сердца", не следует использовать не по назначению. Тем не менее многие совершают такую ошибку.
Об этом предупредил кардиолог Олег Миронюк в Instagram.
Препарат имеет и другие торговые названия, но главное его предназначение - снижать вязкость крови.
Выпускают аспирин под названиями:
Главное, что вы должны помнить: аспирин- не витаминка, пить его "для профилактики" не стоит и назначает его только врач!
А также пациентам высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых событий.
По словам медика, принимать препарат нельзя:
"Аспирин - это не витаминки для сердца. Это серьезный препарат, который имеет четкие показания и противопоказания", - отметил кардиолог.
Ранее мы писали, что кардиолог назвала истинную причину проблемы с сердцем, которую имеют многие украинцы.
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