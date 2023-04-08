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Ці популярні речі в будинку усі забувають змінювати: на що звернути увагу

Які речі в будинку потрібно часто змінювати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі предмети в домі потребують регулярної заміни. З цими речами людина стикається по кілька разів на день. Однак, про те, що настав час їх міняти - знають одиниці.

Що варто замінити у будинку - читайте в матеріалі Styler нижче.

Антипригарні сковорідки

Є такі сковорідки, які і не прослужать пів року щоденного використання. Більш якісні моделі служать від 3 до 5 років. Однак, важливо вивчити рекомендації виробника та не зловживати цими порадами.

Пластикові кухонні дошки

Кухонні дошки із пластику або силікону не займають багато місця. До того ж на відміну від дерев’яних, вони не такі довговічні та небезпечні для здоров’я.

Загалом дошка з пластику може прослужити довше одного року, після цього її варто замінити.

Сидіння для унітаза

Цей предмет потрібно міняти через кожні 5-7 років, залежно від матеріалу, з якого він зроблений. Якщо з’являться тріщини, змінюється колір і з'являються плями, замінити такий виріб доведеться раніше.

Котячий туалет

Лоток домашнього улюбленця потрібно чистити належним чином або міняти не рідше ніж один раз на рік.

Якщо кішок у будинку кілька, то термін служби виробу швидко зменшується. Все тому, що пластик має властивість вбирати запахи і буде погано пахнути.

Килимок для ванної

Килим варто часто замінювати, адже на ньому осідає волога і бруд, завдяки чому вони стають справжніми розсадниками бактерій, цвілі і грибка.

Зубна щітка

Те, що зубні щітки треба міняти досить часто, знають всі. Однак багато хто все одно про це забуває.

Щітки варто змінювати хоча б раз в 3-4 місяці.

Раніше ми повідомляли, як швидко прибрати квартиру та не витрачати багато часу.

Також ми писали, які речі в будинку видають жадібних господарів.

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