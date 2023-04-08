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Эти популярные вещи в доме все забывают менять: на что обратить внимание

Какие вещи в доме нужно часто менять (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые предметы в доме нуждаются в регулярной замене. С этими вещами человек сталкивается несколько раз в день. Однако, о том, что пора их менять - знают единицы.

Что стоит заменить в доме - читайте в материале Styler ниже.

Антипригарные сковороды

Есть такие сковородки, которые и не прослужат полгода ежедневного использования. Более качественные модели служат от 3 до 5 лет. Однако важно изучить рекомендации производителя и не злоупотреблять этими советами.

Пластиковые кухонные доски

Кухонные доски из пластика или силикона не занимают много места. К тому же в отличие от деревянных, они не так долговечны и опасны для здоровья.

В общем доска из пластика может прослужить дольше одного года, после этого ее следует заменить.

Сидения для унитаза

Этот предмет нужно менять через каждые 5-7 лет в зависимости от материала, из которого он сделан. Если появятся трещины, меняется цвет и появляются пятна, заменить такое изделие придется раньше.

Кошачий туалет

Лоток домашнего любимца нужно чистить должным образом или менять не реже одного раза в год.

Если кошек дома несколько, то срок службы изделия быстро уменьшается. Все потому, что пластик обладает свойством впитывать запахи и будет плохо пахнуть.

Коврик для ванной

Ковер следует часто заменять, ведь на нем оседает влага и грязь, благодаря чему они становятся настоящими питомниками бактерий, плесени и грибка.

Зубная щетка

То, что зубные щетки нужно менять достаточно часто, знают все. Однако многие все равно об этом забывают.

Щетки следует менять хотя бы раз в 3-4 месяца.

Раньше мы сообщали, как быстро убрать квартиру и не тратить много времени.

Также мы писали, какие вещи в доме выдают жадных хозяев.

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