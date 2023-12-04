Ці популярні продукти не дають вам засинати: експерт назвав головного ворога вашого сну

Що не треба їсти перед сном

За словами експерта, якщо ви хочете швидко засинати та повноцінно відпочити за ніч, відмовтеся від солоної їжі. Не варто ласувати чипсами та аналогічними продуктами.

"Їжа з високим вмістом натрію, така як солоні закуски, оброблене м’ясо та деякі консерви, може призвести до збільшення затримки води, що, своєю чергою, зневоднює ваше тіло. Коли ви зневоднені, ви можете прокинутися вночі з відчуттям спраги, що порушить ваш цикл сну", - пояснив експерт.

Сіль не дає вам добре спати (фото: freepik.com)

Окрім цього, солоні продукти завадять вам спати з інших причин. Вони можуть впливати на тиск, а також змусять вас просинатися, аби йти у туалет.

"Надмірне споживання солі може підвищити кров’яний тиск, через що вам буде важче розслабитися та заснути. Гіпертонія пов’язана з такими розладами сну, як безсоння та апное уві сні. Сіль може спонукати ваше тіло виробляти більше сечі, що призводить до більш частих походів у ванну вночі.. Це може перервати ваш сон і не дати вам досягти відновлюючих стадій глибокого сну", - додав спеціаліст.

Секрет гарного сну (фото: freepik.com)

За скільки годин до сну можна їсти солоне

Якщо ж ви усе ж хочете поласувати чимось солоним, але при цьому не бажаєте втратити повноцінний сон, їжте такі страви не пізніше, аніж за 2-3 години до того, як підете у ліжко.

"Це дає вашому тілу достатньо часу для обробки натрію та зменшує ймовірність нічних збоїв. Уважність до споживання солі, особливо у вечірні години, може сприяти більш спокійному нічному сну. Вибір альтернатив з низьким вмістом натрію або вибір збалансованого та помірного прийому їжі перед сном може допомогти зменшити ймовірність перерв у вашому сні та зробити ніч більш спокійною", - зазначив експерт.

Коли ж голод "атакує" вас прямо перед сном, обирайте щось легке та несолоне. Спеціаліст радить поласували маленькою мискою вівсяної каші або ж бананом.