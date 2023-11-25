Що станеться з організмом, якщо спати лише 5 годин на добу: відповідь вас сильно здивує

Доктор Ерік Берг пояснив, що станеться з вашим організмом, якщо ви постійно будете спати не більше за 5 годин на добу. Як виявилося, це призведе не тільки до того, що ви забудете про бадьорість.

Як сон впливає на здоров'я і чи безпечно спати лише 5 годин на ніч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Чому потрібно спати по 7-8 годин

За словами лікаря, поради експертів, які кажуть про 7-8 годинний сон, дійсно правдиві. Він зазначив, що людина має приділяти сну достатньо часу, адже це дуже важливо.

"Саме тоді наші тіла відновлюються, саме тоді ми спалюємо найбільше жиру, саме тоді наше тіло найбільше детоксикується, саме тоді наш мозок детоксикується, і ось чому, коли ви не висипаєтеся, ви будете відчувати втому", - пояснив Берг.

Сон дуже важливий (фото: freepik.com)

Чи можна спати 5 годин на добу

Лікар зазначив, що коли людина погано спить , в її організмі виникає симпатична гіперактивність. Якщо ви будете мало спати, існує ризик виникнення постійного стресу. Але це ще не найстрашніше.

"Ви будете піддаватися ризику серцево-судинних проблем - ризику інсульту, ризику бути діабетиком, тому що кортизол і адреналін вивільняють цукор, який потім підвищує інсулін. Попри те, що ви не будете їсти цукор, ваш рівень цукру буде високим", - пояснив лікар.

Чи можна мало спати (фото: freepik.com)

Мало того, якщо ви плануєте схуднути, але спите лише 5 годин на добу, процес втрати ваги буде дуже повільним.