Эти популярные продукты не дают вам уснуть: эксперт назвал главного врага вашего сна

Что не нужно есть перед сном

По словам эксперта, если вы хотите быстро засыпать и полноценно отдохнуть за ночь, откажитесь от соленой еды. Не стоит лакомиться чипсами и аналогичными продуктами.

"Пища с высоким содержанием натрия, такая как соленые закуски, обработанное мясо и некоторые консервы, может привести к увеличению задержки воды, что, в свою очередь, обезвоживает ваше тело. Когда вы обезвожены, вы можете проснуться ночью с чувством жажды, что нарушит ваш цикл сна", - объяснил эксперт.

Соль не дает вам хорошо спать (фото: freepik.com)

Кроме того, соленые продукты мешают вам спать по другим причинам. Они могут влиять на давление, а также заставят вас просыпаться, чтобы отправиться в туалет.

"Чрезмерное потребление соли может повысить кровяное давление, из-за чего вам будет труднее расслабиться и уснуть. Гипертония связана с такими расстройствами сна, как бессонница и апноэ во сне. Соль может побуждать ваше тело производить больше мочи, что приводит к более частым походам в ванную ночью. Это может прервать ваш сон и не дать вам достичь восстанавливающих стадий глубокого сна", - добавил специалист.

Секрет хорошего сна (фото: freepik.com)

За сколько часов до сна можно есть соленое

Если же вы все же хотите полакомиться чем-нибудь соленым, но при этом не хотите потерять полноценный сон, ешьте такие блюда не позже, чем за 2-3 часа до того, как отправитесь в постель.

"Это дает вашему телу достаточно времени для обработки натрия и уменьшает вероятность ночных сбоев. Внимательность к потреблению соли, особенно в вечерние часы, может способствовать более спокойному ночному сну. Выбор альтернативы с низким содержанием натрия или выбор сбалансированного и умеренного приема пищи может помочь снизить вероятность перерывов в вашем сне и сделать ночь более спокойной", - отметил эксперт.

Когда же голод "атакует" вас прямо перед сном, выбирайте что-то легкое и несоленое. Специалист советует полакомиться маленькой миской овсяной каши или бананом.