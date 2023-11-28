Чому корисно спати в масці для очей: переваг немало

Сон - це один з найважливіших процесів організму для відновлення сил. Він насичує нас енергією, відновлює, покращує стан шкіри, але за умовою, що ваш режим сна є здоровим.

Про те, яку користь принесе вам маска для сну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Helthline.

Важливість здорового сну

Насправді у нас є багато проблем, які може вирішити міцний та здоровий сон. Емоційні, психологічні, фізична втома, вигоряння, розгубленість, знесиленість - все це може подолати сон.

Але часто люди нехтують ним і намагаються встигнути все і всюди, забуваючи про стан свого організму. Та якщо у вас є проблеми зі сном, є один маленький аксесуар, що допоможе вирішити цю проблему.

Чим корисна маска для сну (фото: Freepik)

Чим корисна маска для сну