Ці популярні міфи про харчування шкодять здоров'ю: в що не потрібно вірити

Їжа - невід’ємна частина життя кожної людини. Саме тому навколо харчування існує багато міфів, у які вірити не варто.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Яна Копилова в Instagram .

"Чистка" організму

Часто люди намагаються "чистити" організм, печінку, кров, влаштовують детокс, купуючи програми чи марафони.

Нутриціолог каже, що це все міф. Все тому, що організм не накопичує токсини, всі небезпечні речовини блокує печінка та виводить з сечею, калом, потом та диханням.

Підняття гемоглобіну червоними яблуками

Багато хто вважає, що підіймати гемоглобін можна червоними яблуками та гранатовим соком.

Нутриціолог каже, що їжа в здорових умовах на 100% підтримує організм. Також вона зазначила, що низький гемоглобін можна підняти лише медикаментозно.

Тяга до солодкого

Міф - гіпотиреоз та інсулінорезистентність підвищують тягу до солодкого.

Однак, тяга до солодкого є причиною дисбалансу в харчуванні та неправильних харчових звичок.

Боязнь погладшати

Часто дівчата бояться пити КОК (комбіновані оральні контрацептиви) чи гормони щитоподібної залози, тому що думають, що погладшають. Однак, це неправда.

Нутриціолог каже, що КОК та гормони ЩЗ не калорійні. Тому набрати вагу можна лише тоді, якщо вживати більше калорій, ніж витрачати.

Страх розширити шлунок

Є люди, які бояться запивати їжу водою, адже думають, що так розшириться шлунок.

Однак, важливо знати, що на засвоєння їжі впливає лише температура. Тому не треба пити воду або чай з льодом одразу після їжі.