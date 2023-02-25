Як економити гроші під час покупки продуктів: звертайте увагу на це в магазині
Майже половину свого бюджету кожна людина витрачає на продукти. Деякі поради допоможуть економити на їжі та не відмовлятися від повноцінного здорового харчування.
Про це повідомила нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош в Instagram.
Як економити гроші
Щоб купити дешевше м'ясо, варто обирати те, у якому мало кісток та відходів. Субпродукти дешевші та дуже корисні (печінка та серце).⠀
Нутриціолог розповіла, що ціла птиця дешевша за окремі частини.
До того ж продукти на вагу зазвичай дешевші, ніж запаковані (наприклад, крупи, бобові, сухофрукти, овочі).
"Якщо є можливість, купіть продукти в такій кількості, щоб отримати дешевшу ціну (наприклад, 3 пачки спагеті в деяких супермаркетах дешевші за 1. Можна пачки розділити з сусідами чи друзями)", - йдеться у повідомленні.
Також експерт радить звертати увагу на акції. ⠀
Економія води
Під час приготування їжі використовуйте мало води, адже завжди можна долити за потреби.
Заощаджуйте воду для приготування їжі з овочів або рідину з овочевих, м’ясних консервів та ту, що залишилась від тушкування м’яса. Її можна використовувати в супах, для варіння каш та пасти.
Важливо також не переварювати овочі, щоб зберегти більше вітамінів і скоротити витрати води, газу й електроенергії.
"Капуста, броколі, шпинат і томати потребують лише 5-10 хв приготування. Для картоплі та коренеплодів потрібно від 20 до 40 хвилин", - радить дієтолог.
Використовуйте мікрохвильову піч, якщо є електрика, але немає газу. У ній можна приготувати: ⠀
- яйця (попередньо розбивши);
- кашу;
- овочі;
- розморозити запаси з морозилки (можна приготувати заздалегідь котлети, м’ясо, сирники і кашу). ⠀
Зазначається, що овочі, приготовані у мікрохвильовці, зберігають більше вітамінів, якщо порівнювати з вареними, і для їх приготування майже не потрібна вода.
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