Эти ошибки при приготовлении смузи приводят к резкому увеличению веса

Фруктовые полосы стали для многих частью рациона при похудении. Некоторые ошибки при приготовлении такого напитка могут привести к набору веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Диетолог Лоррейн Фай рассказала, что полезно употреблять смузи каждый день, но некоторые ошибки делают его вредным.

Слишком много фруктов

Гораздо легче выпить большое количество фруктов в смузи, чем съесть. Хотя фрукты наполнены питательными веществами, они содержат сахар, калории и углеводы.

Общее правило состоит в том, чтобы придерживаться примерно 1 стакана фруктов на смузи. Поэтому, если вы смешиваете фрукты, следите за общим количеством.

Если использовать только фрукты и не добавлять другие ингредиенты, то смузи может превратиться в "сахарную бомбу".

Полезный смузи - это прежде всего сбалансированный напиток, который должен содержать полезные углеводы, белки и жиры.

Здоровые жиры

Полезные жиры и клетчатка замедляют усвоение сахара, помогая предотвратить прыжки и падения. Утром вы должны употреблять здоровые жиры, такие как ореховое масло, кокосовое молоко или семена чиа. Это поможет вам дольше чувствовать себя лучше.

Также добавьте в смузи греческий йогурт или протеиновый порошок.

Конечно, вы можете добавить фрукты, такие как ягоды, бананы или манго, но можно сделать смузи необычным и добавить еще шпинат, авокадо или даже свеклу.

К тому же фрукты содержат более чем достаточно сахара для вашего смузи, без необходимости добавлять больше. Остальные добавленные сахара могут поступать в виде растительного молока и ароматизированных йогуртов.

Думать, что смузи не может быть калорийным

Если вы положите мороженое в смузи, это будет уже молочный коктейль. То есть, этот напиток уже нельзя назвать полностью соответствующим стандартам здорового питания.

К смузи и коктейлям нужно быть предельно внимательными: можно выпить гораздо больше калорий, чем вы могли бы съесть. В невинных, на первый взгляд, смузи может содержаться множество скрытых сахаров и жиров.

Делать смузи из испорченных фруктов

Не стоит думать, что качество тех фруктов, которые вы стесняетесь положить на фруктовую тарелку, будет менее заметным в соке или в смузи. Вкус зависит не только от прибора, но и от сырья, из которого вы его готовите. Потому фрукты и овощи выбирайте тщательно.

Конечно, смузи являются отличными источниками клетчатки, витаминов и минералов, но они составляют примерно 300 калорий, почти вдвое больше, чем обычные закуски. Поэтому во избежание набора веса уменьшите количество напитка вдвое.