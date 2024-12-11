Эти ошибки при приготовлении смузи приводят к резкому увеличению веса
Фруктовые полосы стали для многих частью рациона при похудении. Некоторые ошибки при приготовлении такого напитка могут привести к набору веса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Диетолог Лоррейн Фай рассказала, что полезно употреблять смузи каждый день, но некоторые ошибки делают его вредным.
Слишком много фруктов
Гораздо легче выпить большое количество фруктов в смузи, чем съесть. Хотя фрукты наполнены питательными веществами, они содержат сахар, калории и углеводы.
Общее правило состоит в том, чтобы придерживаться примерно 1 стакана фруктов на смузи. Поэтому, если вы смешиваете фрукты, следите за общим количеством.
Если использовать только фрукты и не добавлять другие ингредиенты, то смузи может превратиться в "сахарную бомбу".
Полезный смузи - это прежде всего сбалансированный напиток, который должен содержать полезные углеводы, белки и жиры.
Здоровые жиры
Полезные жиры и клетчатка замедляют усвоение сахара, помогая предотвратить прыжки и падения. Утром вы должны употреблять здоровые жиры, такие как ореховое масло, кокосовое молоко или семена чиа. Это поможет вам дольше чувствовать себя лучше.
Также добавьте в смузи греческий йогурт или протеиновый порошок.
Конечно, вы можете добавить фрукты, такие как ягоды, бананы или манго, но можно сделать смузи необычным и добавить еще шпинат, авокадо или даже свеклу.
К тому же фрукты содержат более чем достаточно сахара для вашего смузи, без необходимости добавлять больше. Остальные добавленные сахара могут поступать в виде растительного молока и ароматизированных йогуртов.
Думать, что смузи не может быть калорийным
Если вы положите мороженое в смузи, это будет уже молочный коктейль. То есть, этот напиток уже нельзя назвать полностью соответствующим стандартам здорового питания.
К смузи и коктейлям нужно быть предельно внимательными: можно выпить гораздо больше калорий, чем вы могли бы съесть. В невинных, на первый взгляд, смузи может содержаться множество скрытых сахаров и жиров.
Делать смузи из испорченных фруктов
Не стоит думать, что качество тех фруктов, которые вы стесняетесь положить на фруктовую тарелку, будет менее заметным в соке или в смузи. Вкус зависит не только от прибора, но и от сырья, из которого вы его готовите. Потому фрукты и овощи выбирайте тщательно.
Конечно, смузи являются отличными источниками клетчатки, витаминов и минералов, но они составляют примерно 300 калорий, почти вдвое больше, чем обычные закуски. Поэтому во избежание набора веса уменьшите количество напитка вдвое.
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