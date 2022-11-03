Ці помилки при купівлі зимових шин краще не допускати: можуть виникнути проблеми

Не відкладайте на пізню осінь

Часто люди думають, що простіше купити гуму і відразу поставити її на машину. На практиці ті, хто відкладають покупку на останній момент, вибір роблять в поспіху та обирають не якісний продукт.

Економія

Не завжди є можливість придбати модель відомого виробника, але нерідко можна знайти компромісний варіант. Пам’ятайте - тільки шини відокремлюють автомобіль від асфальту. Від них залежатиме керованість і довжина гальмівного шляху. Перед тим як визначитися з моделлю, не полінуйтеся вивчити відгуки.

Неуважність

При виборі необхідно провести обов’язковий і ретельний огляд кожного колеса на наявність пошкоджень. Інспекцію слід проводити як зовні, так і всередині. На боковинах не повинно бути гриж і слідів ремонту.

Також при неправильному зберіганні на поверхні з’являються мікротріщини.

Часто залежаний товар продають зі знижкою, але не варто купувати. Дата виробництва вказана на боковині. Знайдіть чотири цифри в овалі.

Шини повинні бути не тільки хороші самі по собі, але і поєднуватися з вашим автомобілем.

Не враховування ваги машини й швидкість

Якщо на важкий швидкий автомобіль поставити шини, розраховані на невелику швидкість і вагу, вони будуть швидко зношуватися.

Тому на кожному автомобілі є код вантажопідйомності та індекс швидкості.