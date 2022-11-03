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Эти ошибки при покупке зимних шин лучше не допускать: могут возникнуть проблемы

Как правильно выбрать зимние шины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зима обычно наступает неожиданно, сея панику среди автовладельцев. Особенно переживают те, кто откладывал покупку шин. В конце люди совершают много ошибок, чтобы скорее переобуть автомобиль.

Как выбрать качественные зимние шины для авто - читайте ниже.

Не откладывайте на позднюю осень

Часто люди думают, что проще купить резину и сразу поставить ее на машину. На практике те, кто откладывает покупку на последний момент, выбор делают в спешке и выбирают не качественный продукт.

Экономия

Не всегда есть возможность приобрести модель известного производителя, но часто можно найти компромиссный вариант. Помните - только шины отделяют автомобиль от асфальта. От них будет зависеть управляемость и длина тормозного пути. Перед тем как определиться с моделью, не поленитесь изучить отзывы.

Рассеянность

При выборе необходимо произвести обязательный и тщательный осмотр каждого колеса на наличие повреждений. Инспекцию следует проводить как снаружи, так и внутри. На боковинах не должно быть грыж и следов ремонта.

Также при неправильном хранении на поверхности появляются микротрещины.

Часто залеженный товар продают со скидкой, но не стоит покупать. Дата производства указана на боковине. Найдите четыре цифры в овале.

Шины должны быть не только хороши сами по себе, но и совмещаться с вашим автомобилем.

Не учитывая вес машины и скорость

Если на тяжелый скорый автомобиль поставить шины, рассчитанные на небольшую скорость и вес, они будут быстро изнашиваться.

Поэтому на каждом автомобиле есть код грузоподъемности и индекс скорости.

Ранее мы сообщали, как легко почистить сиденье автомобиля от пятен.

Также мы писали, как хранить шины, чтобы они долго служили.

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