Эти ошибки при покупке зимних шин лучше не допускать: могут возникнуть проблемы

Не откладывайте на позднюю осень

Часто люди думают, что проще купить резину и сразу поставить ее на машину. На практике те, кто откладывает покупку на последний момент, выбор делают в спешке и выбирают не качественный продукт.

Экономия

Не всегда есть возможность приобрести модель известного производителя, но часто можно найти компромиссный вариант. Помните - только шины отделяют автомобиль от асфальта. От них будет зависеть управляемость и длина тормозного пути. Перед тем как определиться с моделью, не поленитесь изучить отзывы.

Рассеянность

При выборе необходимо произвести обязательный и тщательный осмотр каждого колеса на наличие повреждений. Инспекцию следует проводить как снаружи, так и внутри. На боковинах не должно быть грыж и следов ремонта.

Также при неправильном хранении на поверхности появляются микротрещины.

Часто залеженный товар продают со скидкой, но не стоит покупать. Дата производства указана на боковине. Найдите четыре цифры в овале.

Шины должны быть не только хороши сами по себе, но и совмещаться с вашим автомобилем.

Не учитывая вес машины и скорость

Если на тяжелый скорый автомобиль поставить шины, рассчитанные на небольшую скорость и вес, они будут быстро изнашиваться.

Поэтому на каждом автомобиле есть код грузоподъемности и индекс скорости.