Ці помилки у користуванні холодильником ламають його день за днем

Які найчастіші причини звернень до майстра

Головними факторами, що викликають несправності холодильника є:

неправильна експлуатація

відсутність профілактики

зношування деталей

природний витік фреону

неакуратне поводження

Особливістю обладнання вважається те, що самостійно усунути можна лише деякі причини несправності холодильника. У більшості випадків знадобиться спеціальне обладнання.

Тому експлуатувати прилад варто обережно, а не абияк, думаючи, що ваш холодильник - безсмертний

Головні помилки в користуванні

Гарячі продукти

Не можна ставити в холодильник гарячі і теплі страви. Їм треба дати охолонути. Якщо часто так робити, ви перенавантажуватимете компресор і рано чи пізно він не витримає.

Порушення температурного режиму

Завантажуючи великим посудом верхні полиці, ви заважаєте циркуляції повітря для вирівнювання температурного режиму. Коли він режим порушується, виникають зони з різною температурою, це має погані наслідки, як для техніки, так й для продуктів.

Неправильне поводження з морозильною камерою

Основними помилками у використанні морозилки є два фактори. Перший - це перезавантаженість морозилки. Другим фактором є неправильна температура, особливо у літній час. Якщо ваша морозилка працює на максимум влітку, скоріш за все компресор працює також на максимум. В такому темпі він значно швидше зношується.

Зайва волога

Це чи не найгірший ворог холодильників. Вона з'являється у вигляді конденсату, коли ви відчиняєте дверцята холодильника або кладете теплі об'єкти всередину. Також поширеною помилкою є прибирання вологою ганчіркою.

Волога шкідлива для холодильника через те що вона намерзає на стінці холодильника, чим заважає нормальній роботі системи вентиляції.

Брудний радіатор

Радіатор або конденсатор - важлива деталь у кожному холодильнику. Відіграючи роль тепловідвідника він збирає на себе бруд та пил. Зазвичай ми його не бачимо, адже він знаходиться з тильної сторони, але його неодмінно треба очищувати 2 рази на рік.

Невчасна розморозка

Якщо на стінках вашої морозильної камери шар льоду більше ніж 1 сантиметр, це сигнал для розморожування. Цю процедуру згідно з інструкцією слід проводити 1-2 рази на рік.

Вимкніть холодильник, приберіть усе з середини та дайте льоду просто розтанути. Не слід його відбивати або ще якось додатково допомагати розтанути.

Зношений ущільнювач на дверцятах

Цей простий елемент конструкції грає важливу роль. Адже якщо ущільнювач не виконує своїх функцій, пропускаючи повітря у середину, холодильник значно раніше вийде з ладу. Дешевше змінити ущільнювач, ніж ремонтувати холодильник в цілому.

Щоб зрозуміти, чи добре тримає ущільнювач, покладіть всередину холодильника ліхтарик і зачиніть дверцята. Якщо пробивається світло, ущільнювач не герметичний. Робити це треба в темну пору доби.

І пам'ятайте, якщо ви - не майстер з ремонту холодильників, не варто лізти, якщо він вийшов з ладу. Невправними діями ви можете лише нашкодити техніці.