Що не можна робити з мікрохвильовкою: помилки, які точно зіпсують прилад
Мікрохвильову піч треба використовувати обережно, дотримуючись ряду правил. Хоч цей прилад для нас давно звичний і простий в побуті, його легко зламати, допускаючи одні й ті ж помилки.
Як не варто користуватися мікрохвильовкою - в матеріалі Styler далі.
Не грійте певні види їжі
Яйця (в шкаралупі і зварені цілком) - при нагріванні в печі яйце вибухає.
Великі шматки смаженого чи відвареного м'яса - так само як із яйцями, м'ясо може вибухнути.
Буряк, селера і шпинат - нітрати в складі при високих температурах перетворюються на канцерогени.
Заморожене м'ясо - воно розморозиться нерівномірно, що загрожує появою хвороботворних бактерій.
Гострий перець - пекуча речовина в складі почне випаровуватися, а при відкритті дверцят ви ризикуєте отримати опік слизових.
Кисломолочна продукція - в мікрохвильовці вона "звернеться" і втратить свою харчову цінність.
Невідповідний посуд
Не можна ставити в мікрохвильову піч деякі види посуду та пакунки:
- металеві вироби та консервні банки - будуть іскри і навіть може статися загоряння;
- пластикові ланчбокси - вони розплавляться;
- вироби з фольги - так само як з металевим посудом, фольга почне іскритися і може спалахнути;
- паперові пакети - вони можуть загорітися, а клей (якщо він є там) - розплавитися;
- кришталевий посуд - у його складі також є метали, які можуть вивести з ладу техніку.
А от скляний, керамічний і силіконовий посуд для мікрохвильовок підходить. Головне - ніякої позолоти і металевих окантовок.
Щоб перевірити, чи підходить ємність для мікрохвильовки, налийте в неї воду і потримайте хвилину на повній потужності. Якщо в результаті ємність холодна, а рідина всередині гаряча - все нормально, якщо навпаки - посуд не придатний для нагріву.
Оберіть правильний посуд для мікрохвильової печі (фото: freepik)
Що ще не можна робити в мікрохвильовці
- Стерилізувати сухі банки
Прилад почне перегріватися і може вийти з ладу. Щоб простерилізувати банки, їх спочатку миють і заливають в кожну приблизно по 100 мл холодної води. Пропарюють в мікрохвильовці на найвищій потужності 10-12 хвилин
- Сушити сухарі
Мікрохвильовка буде працювати коректно, якщо в продуктах, які ви хочете розігріти, є хоч якась кількість вологи. Горіхи, сухарі, сухофрукти, насіння тощо не варто сушити в печі.
- Дуже холодні тарілки та чашки
Не варто ставити тарілку або чашку з холодильника в мікрохвильовку, через ризик, що посуд розколеться. Різкий перепад температури може спровокувати руйнування.
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