Эти ошибки в пользовании холодильником ломают его изо дня в день

Какие самые частые причины обращений к мастеру

Главными факторами, вызывающими неисправности холодильника являются:

неправильная эксплуатация

отсутствие профилактики

износ деталей

естественная утечка фреона

неаккуратное поведение

Особенностью оборудования считается то, что самостоятельно устранить можно лишь некоторые причины неисправности холодильника. В большинстве случаев понадобится специальное оборудование

Поэтому эксплуатировать прибор следует осторожно, а не кое-как, думая, что ваш холодильник - бессмертный.

Главные ошибки в использовании

Горячие продукты

Нельзя ставить в холодильник горячие и теплые блюда. Им нужно дать остыть. Если часто так делать, вы будете перегружать компрессор и рано или поздно он не выдержит.

Нарушение температурного режима

Загружая большой посудой верхние полки, вы мешаете циркуляции воздуха для выравнивания температурного режима. Когда режим нарушается, возникают зоны с разной температурой, это имеет плохие последствия, как для техники, так и для продуктов.

Неправильное обращение с морозильной камерой

Основными ошибками в использовании морозилки являются два фактора. Первый - это перезагруженность морозилки. Вторым фактором является неправильная температура, особенно в летнее время. Если ваш морозильник работает на максимум летом, скорее всего компрессор работает также на максимум. В таком темпе он гораздо быстрее изнашивается.

Излишняя влага

Это едва ли не наибольший враг холодильников. Она появляется в виде конденсата, когда вы открываете дверцу холодильника или кладете теплые объекты внутрь. Также распространенной ошибкой является уборка влажной тряпкой.

Влага вредна для холодильника из-за того, что она намерзает на стенке холодильника, чем мешает нормальной работе системы вентиляции.

Грязный радиатор

Радиатор или конденсатор - важная деталь в каждом холодильнике. Играя роль теплоотводника, он собирает на себя грязь и пыль. Обычно мы его не видим, ведь он находится с тыльной стороны, но его обязательно нужно очищать 2 раза в год.

Несвоевременная разморозка

Если на стенках вашей морозильной камеры слой льда больше 1 сантиметра, это сигнал для размораживания. Эту процедуру согласно инструкции следует проводить 1-2 раза в год.

Выключите холодильник, уберите все изнутри и дайте льду просто растаять. Не следует его отбивать или еще как-то дополнительно помогать растаять.

Изношенный уплотнитель на дверце

Этот простой элемент конструкции играет немаловажную роль. Ведь если уплотнитель не выполняет своих функций, пропуская воздух внутрь, холодильник значительно раньше выйдет из строя. Дешевле сменить уплотнитель, чем ремонтировать холодильник в целом.

Чтобы понять, хорошо ли уплотнитель держит, положите внутрь холодильника фонарик и закройте дверцу. Если пробивается свет, уплотнитель не герметичен. Делать это нужно в темное время суток.

И помните, если вы - не мастер по ремонту холодильников, не стоит лезть, если он вышел из строя. Неловкими действиями вы можете только навредить технике.