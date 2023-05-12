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Навіщо потрібна шафка під духовкою. Ви здивуєтесь, дізнавшись правду

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П'ятниця 12 травня 2023 18:01
Навіщо потрібна шафка під духовкою. Ви здивуєтесь, дізнавшись правду Навіщо потрібна шафка під духовкою (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Духовку ми використовуємо, коли хочемо поласувати смачною випічкою або ж запекти м'ясо, рибу, овочі. Майже під кожною духовкою є ящик, де більшість з нас зберігає сковорідки, дека, форми для випічки або щось, що шкода викинути. Але справжнє призначення цієї шафки (чи ящика) геть інше.

Для чого вона потрібна - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Справжнє призначення шафки вас здивує

У це складно повірити, але майже всі використовують цей простір неправильно. Хтось взагалі не відкриває, а хтось складає туди непотріб.

Однак початкове призначення цього простору полягало в підтримці температури щойно приготованих страв або розігріві їжі.

При проектуванні кухонних плит раніше, коли не було мікрохвильовок, передбачалося, що після запікання в духовці ви приберете посуд з готовою стравою в цю шафу. Така їжа буде довго теплою, оскільки ще гаряча духовка буде підігрівати простір під нею.

Як ще використовувати "загадковий" ящик

Якщо у вас нема потреби в зберіганні в цій шафці теплих страв, ви можете користуватися нею, як вам зручно. В тому числі - зберігати сковорідки, дека, кришки й інший кухонний інвентар.

Але пам'ятайте, що там висока температура, тож посуд з пластиковими елементами, наприклад, ручками, там зберігати не варто.

Зберігати там тарілки, келихи, чашки так само не треба. По-перше, через високу температуру, по-друге, туди може потрапляти жир зі страви, що готується в духовці.

Для чого потрібен піддон в духовці

Зовні піддон нагадує звичайне глибоке деко і, як запевняють професійні кухарі, у нього є кілька призначень.

Саме в піддон стікає жир з м'яса, яке смажиться. Крім того туди можна поставити ємність з водою, якщо це необхідно за рецептом.

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