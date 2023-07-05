Ці помилки при консервуванні огірків зіпсують всю закуску: не робіть так

Консервовані овочеві заготовки на зиму не завжди виходять успішними. Іноді при відкритті банки з маринованими огірками можна виявити, що замість смачних і хрустких овочів усередині м'які плоди.

Що не варто робити, щоб не зіпсувати консервацію - читайте нижче.

Неправильна підготовка кришок та банок

Перед тим як закладати огірки в скляну тару, її обов'язково потрібно простерилізувати. Перед закруткою прокип'ятити кришки протягом 10 хвилин.

Якщо цього не зробити або зробити неналежним чином, мікроби, які залишилися на поверхні банок і кришок, активно розмножуються. В результаті відбудуться бродильні процеси, які надувають кришки зсередини і спричинять вибухи.

Правильна кількість кислоти

Важливо правильно розрахувати кількість кислоти при заготівлі огірків, оскільки в огірках немає власної кислоти, на відміну від помідорів.

Іноді замість оцту використовують аспірин - ацетилсаліцилова кислота також діє як консервант та запобігає розвитку мікроорганізмів усередині банок.

Також до помутніння може призвести нестача солі та цукру в маринаді. Якщо цих інгредієнтів покласти менше або "на око", то консервація вибухне.

Попадання повітря

Повітря, яке потрапило під час консервації, стає сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Тому розсіл потрібно наливати аж до верху, нехай навіть трохи виливається.

Уникайте великих плодів

Також не рекомендується використовувати для консервації великі огірки з порожнечею усередині. Все тому, що там теж збирається повітря. Якщо інших овочів немає, перед тим як складати їх у банку, замочіть огірки на добу в холодній воді.

Правильне зберігання

Часто люди після закрутки відразу відносять банки до місця їхнього постійного зберігання. Щоб огірки довше стояли, їх потрібно поставити на кришки, накрити чимось теплим і залишити в такому положенні остигати приблизно на добу.

Так заготівлі ще довго залишаються гарячими та збільшується процес пастеризації.

Чому огірки стають м'якими

Виявляється, головна помилка полягає в надто великій кількості часнику.

Зрозуміло, зовсім без цього гострого овочу обійтися не вдасться, адже смак заготовок багато в чому залежить від того, чи є часник у рецепті. Але переборщувати з цим інгредієнтом точно не варто, адже саме він здатний зробити консервовані огірки м’якими.

А якщо ви хочете надати огіркам додаткові пружність і хрускіт, додайте до інших інгредієнтів дубове листя.