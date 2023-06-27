Які кришки найкраще підходять для консервації та як їх правильно стерилізувати

Для того, щоб приготувати смачну консервацію, потрібно обрати не лише вдалий рецепт та підібрати продукти. Звернути увагу потрібно і на кришки, від якості яких залежить термін зберігання.

Яки кришки бувають та як правильно їх вибрати - читайте на Styler нижче.

Металеві

Вони - універсальні, ними можна закривати що завгодно: і солодку, і солону консервацію.

Це класичний та перевірений роками варіант. Однак варто пам'ятати, що такі кришки не всі однакові, тому при їх придбанні враховуйте вид заготовок, які ви збираєтесь закривати.

Металеві кришки бувають лаковані (жовті) та нелаковані (білі).

Металеві кришки для консервації (freepik)

Кришки твіст-офф (із закруткою)

Їхні переваги - відсутність терміну зберігання, не потрібен ключ для консервації, підходять вони для будь-яких продуктів. В ідеалі такі кришки одноразові, але можна використовувати їх і повторно, якщо стан різьби і покриття у задовільному стані.

Перевірити придатність кришки для повторного використання можна в такий спосіб: налити воду в банку, закрити щільно кришку і перевернути догори дном. Після цього поставити на папір, щоб побачити протікає чи ні.

Недоліком таких кришок є необхідність використання певних банок, у яких різьба збігатиметься з кришкою.

Кришки для консервації (freepik)

Термокришки

Це не проста капронова кришка, а спеціальна для консервації. Не знадобиться жодне пристосування для консервування чи зайві маніпуляції. Просто треба занурити кришку на 15 секунд у гарячу воду, а потім швидко натягнути на банку. Використовувати термокришку можна лише раз.

Однак, така кришка підходить переважно для консервації варення, компоту.

Після повного остигання в центрі кришки має утворитися невелике заглиблення - це означає, що кришка надіта правильно і створює вакуум у банці.

Термокришки для консервації

Вакуумні кришки

За допомогою таких кришок створюється вакуум у банці, а отже, мікроби не розмножуватимуться на продуктах. Коштують вони трохи дорожче, проте їх можна багато разів використовувати.

Такі кришки разом із клапаном та прокладкою стерилізують звичайним способом у киплячій воді протягом 1-2 хвилин.

Вакуумні кришки (pinterest.com)

Як стерилізувати кришки для консервації

У духовці

Перед стерилізацією необхідно промити кришки за допомогою мочалки у содовому чи мильному розчині. Потім їх викласти на решітку духовки, закрити її та встановити температуру 100-110°C.

У каструлі

Спочатку необхідно промити кришки в мильному чи содовому розчині.

У невеликій каструльці довести до кипіння воду, опустити кришки і кип'ятити мінімум 15 хвилин.

На водяній бані

Каструлю необхідно на 2/3 обсягу заповнити водою. Потім встановити зверху металеве сито або друшляк, на який зверху викласти попередньо промиті кришки.