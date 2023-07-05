Эти ошибки при консервировании огурцов испортят всю закуску: не делайте так

Консервированные овощные заготовки на зиму не всегда получаются успешными. Иногда при открытии банки с маринованными огурцами можно обнаружить, что вместо вкусных и хрустящих овощей внутри мягкие плоды.

Что не стоит делать, чтобы не испортить консервацию - читайте ниже.

Неправильная подготовка крышек и банок

Перед тем как закладывать огурцы в стеклянную тару, ее обязательно нужно простерилизовать. Перед закруткой прокипятите крышки в течение 10 минут.

Если этого не сделать или сделать ненадлежащим образом, оставшиеся на поверхности банок и крышек микробы активно размножаются. В результате произойдут бродильные процессы, которые надувают крышки изнутри и повлекут за собой взрывы.

Правильное количество кислоты

Важно правильно рассчитать количество кислоты при заготовке огурцов, поскольку в огурцах нет собственной кислоты, в отличие от помидоров.

Иногда вместо уксуса используют аспирин - ацетилсалициловая кислота также действует как консервант и предотвращает развитие микроорганизмов внутри банок.

Также к помутнению может привести нехватка соли и сахара в маринаде. Если этих ингредиентов положить меньше или "на глаз", то консервация взорвется.

Попадание воздуха

Воздух, попавший во время консервации, становится благоприятной средой для размножения бактерий. Поэтому рассол нужно наливать до верха, пусть даже немного выливается.

Избегайте больших плодов

Также не рекомендуется использовать для консервации большие огурцы с пустотой внутри. Все потому, что там тоже собирается воздух. Если других овощей нет, прежде чем складывать их в банке, замочите огурцы на сутки в холодной воде.

Правильное хранение

Зачастую люди после закрутки сразу относят банки к месту их постоянного хранения. Чтобы огурцы дольше стояли, их нужно поставить на крышки, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком положении остывать примерно на сутки.

Так заготовки еще долго остаются горячими и увеличивается процесс пастеризации.

Почему огурцы становятся мягкими

Оказывается, главная ошибка состоит в слишком большом количестве чеснока.

Разумеется, совсем без этого острого овоща обойтись не удастся, ведь вкус заготовок во многом зависит от того, есть ли чеснок в рецепте. Но перебарщивать с этим ингредиентом точно не стоит, ведь он способен сделать консервированные огурцы мягкими.

А если вы хотите придать огурцам дополнительные упругость и хруст, добавьте к другим ингредиентам дубовые листья.