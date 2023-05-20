Полуничні оладки, які підкорять вас своїм смаком. Рецепт від зіркового кухаря (відео)

Рецепт полуничних оладок

"Я люблю оладки з полуницею. Ми їх готуємо щороку, як тільки починається її сезон. Але цього разу вони вийшли просто неймовірні, бо я їх приготував з ложковим кефіром. Просто спробуйте", - каже кулінар.

Інгредієнти:

170 г ложкового кефіру

80 г полуниці

1 маленьке яйце

140 г борошна

45 г цукру

5-6 г розпушувача

Соус:

150 г полуниця +100

25 г цукру

крапля лимонного соку

Як приготувати

Змішайте ложковий кефір та полуницю, збийте блендером до однорідної консистенції. Додайте яйце та цукор і перемішайте вінчиком.

Додайте борошно та розпушувач, перемішайте. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією.

Нагрійте пательню, додайте олію без запаху. Ложкою викладіть суміш та сформуйте тоненьким шаром оладок. Обсмажте його з 2-ох сторін.

Помийте полуницю та наріжте.

Для соусу частину полуниці прогрійте з лимонним соком та цукром буквально до кипіння. Решту залиште свіжою для подачі оладок.

Готові оладки полийте гарячим полуничним "соусом" та викладіть ложку забитих вершків з цукром або жирної сметани з цукром. На 100 г вершків чи сметани достатньо взяти 15-17 г цукру.

"Мені було ну дуже смачно і ви спробуйте цю сезонну страву", - каже Ярославський.