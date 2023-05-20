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Клубничные оладьи, которые покорят вас своим вкусом. Рецепт от звездного повара (видео)

Как приготовить клубничные оладьи (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Сезон клубники уже начался, так что смело можно экспериментировать с новыми блюдами из нее. Оладьи с этими ягодами станут отличным вариантом для сытного завтрака.

Рецептом поделился звездный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Рецепт клубничных оладий

"Я люблю оладьи с клубникой. Мы их готовим каждый год, как только начинается ее сезон. Но в этот раз они получились просто невероятные, потому что я их приготовил с ложковым кефиром. Просто попробуйте", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

  • 170 г ложечного кефира
  • 80 г клубники
  • 1 маленькое яйцо
  • 140 г муки
  • 45 г сахара
  • 5-6 г разрыхлителя

Соус:

  • 150 г клубника +100
  • 25 г сахара
  • капля лимонного сока

Как приготовить

Смешайте ложковый кефир и клубнику, взбейте блендером до однородной смеси. Добавьте яйцо и сахар и перемешайте венчиком.

Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.

Нагрейте сковороду, добавьте растительное масло без запаха. Ложкой выложите смесь и сформуйте тонким слоем оладий. Обжарьте его с двух сторон.

Вымойте клубнику и нарежьте.

Для соуса часть клубники прогрейте с лимонным соком и сахаром до кипения. Остальные оставьте свежими для подачи оладий.

Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом и выложите ложку сбитых сливок с сахаром или жирной сметаны с сахаром. На 100 г сливок или сметаны достаточно взять 15-17 г сахара.

"Мне было ну очень вкусно и вы попробуйте эту сезонное блюдо", - говорит Ярославский.

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