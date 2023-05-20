Клубничные оладьи, которые покорят вас своим вкусом. Рецепт от звездного повара (видео)

Рецепт клубничных оладий

"Я люблю оладьи с клубникой. Мы их готовим каждый год, как только начинается ее сезон. Но в этот раз они получились просто невероятные, потому что я их приготовил с ложковым кефиром. Просто попробуйте", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

170 г ложечного кефира

80 г клубники

1 маленькое яйцо

140 г муки

45 г сахара

5-6 г разрыхлителя

Соус:

150 г клубника +100

25 г сахара

капля лимонного сока

Как приготовить

Смешайте ложковый кефир и клубнику, взбейте блендером до однородной смеси. Добавьте яйцо и сахар и перемешайте венчиком.

Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.

Нагрейте сковороду, добавьте растительное масло без запаха. Ложкой выложите смесь и сформуйте тонким слоем оладий. Обжарьте его с двух сторон.

Вымойте клубнику и нарежьте.

Для соуса часть клубники прогрейте с лимонным соком и сахаром до кипения. Остальные оставьте свежими для подачи оладий.

Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом и выложите ложку сбитых сливок с сахаром или жирной сметаны с сахаром. На 100 г сливок или сметаны достаточно взять 15-17 г сахара.

"Мне было ну очень вкусно и вы попробуйте эту сезонное блюдо", - говорит Ярославский.