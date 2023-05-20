Клубничные оладьи, которые покорят вас своим вкусом. Рецепт от звездного повара (видео)

Сезон клубники уже начался, так что смело можно экспериментировать с новыми блюдами из нее. Оладьи с этими ягодами станут отличным вариантом для сытного завтрака.
Рецептом поделился звездный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.
"Я люблю оладьи с клубникой. Мы их готовим каждый год, как только начинается ее сезон. Но в этот раз они получились просто невероятные, потому что я их приготовил с ложковым кефиром. Просто попробуйте", - говорит кулинар.
Ингредиенты:
Соус:
Смешайте ложковый кефир и клубнику, взбейте блендером до однородной смеси. Добавьте яйцо и сахар и перемешайте венчиком.
Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.
Нагрейте сковороду, добавьте растительное масло без запаха. Ложкой выложите смесь и сформуйте тонким слоем оладий. Обжарьте его с двух сторон.
Вымойте клубнику и нарежьте.
Для соуса часть клубники прогрейте с лимонным соком и сахаром до кипения. Остальные оставьте свежими для подачи оладий.
Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом и выложите ложку сбитых сливок с сахаром или жирной сметаны с сахаром. На 100 г сливок или сметаны достаточно взять 15-17 г сахара.
"Мне было ну очень вкусно и вы попробуйте эту сезонное блюдо", - говорит Ярославский.
Читайте также о том, как приготовить вкуснейший яблочный пирог с меренгой.
Раньше мы делились оригинальным рецептом пирога-лепестки с творогом и зеленью.