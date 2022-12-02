Ці погані звички можуть отупляти і ведуть до деградації: перевірте себе

Деякі погані звички можуть не тільки позбавити вас мотивації та викликати повний занепад сил та енергії, а ще й забрати у вас бажання розвиватися. Прості дії, які ми робимо щодня, отупляють та ведуть до деградації.

Що саме може швидко та сильно знижувати вашу якість життя та розвиток – читайте у матеріалі нижче.

Негативні думки, погані звички та руйнівні вчинки можуть сильно зіпсувати життя людини. При цьому людина не завжди усвідомлює, що саме заважає їй розвиватися та рухатися далі.

Є певні дії та думки, які "розслаблюють" і блокують наш мозок, перекриваючи можливість розвиватися. Такі звички починають отупляти та ведуть до деградації.

Тягнемо до останнього і вічно спізнюємося

Звичка метушитися і панікувати під час зборів, важливих справ чи роботи, призводить до того, що ваші дії втрачають якість, і ви все робите якось, щоб хоча б встигнути вчасно.

Поганий тайм-менеджмент призводить до того, що ви не вмієте орієнтуватися у своїх справах і не розумієте своїх можливостей. Ви спізнюєтеся вранці, потім поспіхом робите роботу з помилками, спізнюєтеся на наступну зустріч і весь день стає хаотичним, сумбурним і непродуктивним.

У такому темпі ви не можете навчитися чогось нового, опрацювати нові навички й навіть часом не справляєтеся з тим, що вам уже доручено. А це неминуче веде до руйнування, отупіння та деградації.

Зависання в рутині

Повторюючи щодня одні й самі дії, ви тренуєте мозок включати режим автопілота. І перестаєте працювати на повну силу. Навіщо мозку створювати нові нейронні зв'язки та вчитися чогось нового, якщо все щодня відбувається за тим самим сценарієм.

Рутина - найлютіший ворог розвитку. Якщо ви не хочете деградувати, то періодично пробуйте щось нове – змінюйте маршрути, порядок дій, хобі, дізнавайтеся про щось нове.

Інакше у вас є ризик перетворитися на зомбі-автомат, які несвідомо живе і насилу усвідомлює те, що робить.

Слова-паразити та відсутність звички стежити за словами

Звичка наповнювати свій лексикон словами-паразитами може запросто змусити ваш мозок тупіти та деградувати. Небажання стежити за своєю мовою, вживання слів-паразитів, жаргонних, плутанина у значеннях та сенсі слів – все це у будь-якій компанії вас покаже неосвіченою людиною.

Ваші висловлювання не просто різатимуть слух оточуючим, а й покаже вас дурнем. Слова "коротше", "ну це", "типу того" та безліч подібних - вкаже на ваш низький словниковий запас. А заміна нормальних слів на такі паразити може змусити мозок деградувати. Йому не доведеться підбирати синоніми чи згадувати потрібні слова, якщо в діалозі їх завжди можна замінити "мммм..." або "ееєє...", ну чи "ну це, як його, ну ти зрозумів".

Звичка мало спати

Щільні графіки, стреси, бажання встигнути якнайбільше - все це призводить до хронічного недосипання. Замість перегляду сновидінь, під час яких організм відновлюється, а мозок засвоює інформацію, багато хто займається іншими, як їм здається, найважливішими справами.

Наприклад, продовжують працювати або намагаються весело відпочити після важкого робочого дня - замість спокою.

Позбавляючи себе сну, ви не даєте головному мозку правильно виконувати свої функції, перенапружуєтеся. Можуть розпочатися проблеми з пам'яттю, концентрацією уваги, з'являться дратівливість та агресивність, які точно зменшать вашу продуктивність.

Звичка наперед негативно на все реагувати

Звичка наперед негативно реагувати на результат своїх дій заважає вам зростати. Ви ще не встигли надіслати звіт керівнику чи резюме на фірму, куди б хотіли влаштуватися, а вже налякали себе думками про те, що все закінчиться провалом.

Ця страшна звичка руйнує вашу самооцінку і не дає вам розвиватися. Заздалегідь негативно реагувати на результат своїх дій не варто - здебільшого ви не в змозі передбачити думки інших людей про ваші вчинки чи зусилля. Звичайно, якщо ви замість звіту відправите два чисті листки, а замість резюме фразу "візьміть мене на роботу", то провал вам гарантовано.

Але, якщо ви наполегливо працювали над поставленим завданням, витратили на цей час, сили, збирали потрібну інформацію – то думки про те, що всі коту під хвіст прищеплюють бажання сидіти та нічого не робити. Позбавляйтеся звички негативно мислити та знецінювати свою роботу.

Відсутність звички правильно відпочивати

Окрім браку сну, який негативно відбивається на нашій продуктивності та веде до деградації, вам може сильно заважати й звичка неправильно відпочивати.

Постійна самокритика та думки про те, що ви просто лежите на дивані та нічого не робите, хоча могли б зайнятися чимось кориснішим, не призводять ні до чого доброго. Особливо, якщо ви лягли на диван після багатьох годин і днів важкої роботи.

Вганяючи себе в смуток і відчуваючи провину за неробство, ви не відновлюєте сили, а втрачаєте їх. Зрозумійте, культ продуктивності 24/7 не всім личить.

Якщо для вас найкращий відпочинок у вихідний день – це валятися на дивані з книгою або перегляд фільму під пледом, щоб відволіктися та розслабитися – робіть так, як вам хочеться. Не забувайте лише про важливі правила повноцінного відпочинку та відновлення.

Через брак відпочинку і сну, ви змушуєте нервову систему і мозок перенапружуватися, працювати понад норму. А це загрожує негативними наслідками, які потім позначаться на всьому організмі. І зрештою можна просто вигоріти, перестати бачити сенс у чомусь і припинити будь-який розвиток у принципі.