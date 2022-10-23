Психолог розкрила справжні причини, чому люди кидають коханих: все інше - брехня

Стосунки треба вміти не тільки будувати, а й розривати правильно. Проте більшість людей воліють брехати собі й майбутньому експартнеру, вигадуючи безглузді фразочки, на кшталт, "мені зараз не до стосунків".

Ти надто хороший/а для мене

Що мається на увазі? Ти, може й хороша людина, але недостатньо, щоб я хотів/ла бути з тобою. Та замість того, щоб відверто сказати, я просто використаю шаблон, після якого ти почнеш думати, що з твоєю "хорошістю" щось не ок.

Давай залишимося друзями

Що мається на увазі? Мені подобається знати, що ти в мене закохана/ий, а я в тебе ні, тому було б непогано, щоб ти була/в десь поруч, щоб плекати надію і зайвий раз нагадувати мені про мою класність.

Я хочу сконцентруватись на роботі

Що мається на увазі? Я не хочу вкладати час і зусилля у наші стосунки. Ні, не те, щоб у мене не було часу та сил, просто ти для мене не пріоритет. Але щоб не сказати такого, я приплету сюди роботу / важкий життєвий період / пологи кішки.

Я зараз взагалі не хочу стосунків

Що мається на увазі? Стосунки з тобою не є для мене цінністю, тому я краще певний період буду сам/а, допоки не знайду когось більш підходящого.

Справа не в тобі, а у мені

Що мається на увазі? Людина сама не розуміє причину або не хоче витрачати час навіть на пояснення. Тому краще скаже ці безглузді слова, просто щоб швидше закінчити неприємну розмову і залишити тебе без розуміння того, що насправді відбувається.

Це була остання крапля. Ти не змінюєшся і, напевно, не хочеш цих стосунків. Давай їх завершимо.

Що мається на увазі? Я починав/ла стосунки з ідеальним образом тебе і ніколи не приймав/ла тебе повністю. Ти не виправдовуєш моїх очікувань і мене це засмучує. Тому я хочу розійтись так, щоб тобі здавалось, що це ти у всьому винна/нен, бо мені важливо покарати тебе за те, що я розчарувався/лась.

Просто зникає

Що мається на увазі? Мені байдуже на твої почуття, тож я дозволяю тобі мучитись від невідомості і нерозуміння. Поки я тебе ігнорую, можеш подумати про те, що ти зробила/в не так, пошукати причини в собі або почати хвилюватись, що зі мною щось сталось. Насправді, я просто ссикло.