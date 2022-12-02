Эти плохие привычки могут отуплять и ведут к деградации: проверьте себя

Некоторые плохие привычки могут не только лишить вас мотивации и вызвать полный упадок сил и энергии, а еще и забрать у вас желание развиваться. Простые действия, которые мы делаем ежедневно, отупляют и ведут к деградации.

Что именно может быстро и сильно понижать ваше качество жизни и развитие - читайте в материале ниже.

Негативные мысли, плохие привычки и разрушительные поступки могут сильно испортить жизнь человека. При этом человек не всегда осознает, что именно мешает ему развиваться и двигаться дальше.

Есть определенные действий и мысли, которые "расслабляют" и блокируют наш мозг, перекрывая возможность развиваться. Такие привычки начинают отуплять и ведут к деградации.

Тянем до последнего и вечно опаздываем

Привычка суетиться и паниковать во время сборов, важных дел или работы, приводит к тому что ваши действия теряют качество, и вы все делаете как-нибудь, чтобы хотя бы успеть вовремя.

Плохой тайм-менеджмент приводит к тому, что вы не умеете ориентироваться в своих делах и не понимаете собственных возможностей. Вы опаздываете утром, потом в спешке делаете работу с ошибками, опаздываете на следующую встречу и весь день становится хаотичным, сумбурным и не продуктивным.

В таком темпе вы не можете научиться чему-то новому, обработать новые навыки и даже порой не справляетесь с тем, что вам уже поручено. А это неизбежно ведет к разрушению, отупению и деградации.

Зависание в рутине

Повторяя ежедневно одни и те же действия, вы тренируете мозг включать режим автопилота. И перестаете работать в полную силу. Зачем мозгу создавать новые нейронные связи и учиться чему-то новому, если все ежедневно происходит по одному и тому же сценарию.

Рутина - самый злейший враг развития. Если вы не хотите деградировать, то периодически пробуйте что-то новое - меняйте маршруты, порядок действий, хобби, узнавайте что-то новое.

Иначе у вас есть риск превратиться в зомби-автомат, которые бессознательно живет и с трудом отдает себе отчет в том, что делает.

Слова-паразиты и отсутствие привычки следить за словами

Привычка наполнять свой лексикон словами-паразитами может запросто заставить ваш мозг тупеть и деградировать. Нежелание следить за своей речью, употребление слов-паразитов, жаргонных, путаница в значениях и смысле слов - все это в любой компании вас покажет необразованным человеком.

Ваши высказывания не просто будут резать слух окружающим, но и выставят вас дураком. Слова "короче", "ну это", "типа того" и множество подобных - укажет на ваш низкий словарный запас. А замена нормальных слов на такие паразиты может заставить мозг деградировать. Ему не придется подбирать синонимы или вспоминать нужные слова, если в диалоге их всегда можно заменить "мммм…" или "ээээ…", ну или "ну это, как его, ну ты понял".

Привычка мало спать

Плотные графики, стрессы, желание успеть как можно больше - все это приводит к хроническому недосыпу. Вместо просмотра сновидений, во время которых организм восстанавливается, а мозг усваивает информацию, многие занимаются другими, как им кажется, более важными делами.

Например, продолжают работать или же пытаются весело отдохнуть после тяжелого рабочего дня - вместо покоя.

Лишая себя сна, вы не даете головному мозгу правильно выполнять свои функции, перенапрягаетесь. Могут начаться проблемы с памятью, концентрацией внимания, появятся раздражительность и агрессивность, которые точно снизят вашу продуктивность.

Привычка заранее негативно на все реагировать

Привычка заранее негативно реагировать на результат своих действий мешает вам расти. Вы еще не успели отправить отчет руководителю или резюме на фирму, куда бы хотели устроиться, а уже напугали себя мыслями о том, что все закончится провалом.

Эта ужасная привычка разрушает вашу самооценку и не дает вам развиваться. Заранее негативно реагировать на результат своих действий не стоит - в большинстве случаев вы не в состоянии предугадать мысли других людей о ваших поступках или усилиях. Конечно, если вы вместо отчета отправите два чистых листка, а вместо резюме фразу "возьмите меня на работу", то провал вам гарантирован.

Но, если вы настойчиво работали над поставленной задачей, потратили на это время, силы, собирали нужную информацию - то мысли о том, что все коту под хвост, прививают желание сидеть и ничего не делать. Избавляйтесь от привычки негативно мыслить и обесценивать свою работу.

Отсутствие привычки правильно отдыхать

Кроме нехватки сна, который негативно отражается на нашей продуктивности и ведет к деградации, вам может сильно мешать и привычка неправильно отдыхать.

Постоянная самокритика и мысли о том, что вы просто лежите на диване и ничего не делаете, хотя могли бы заняться чем-то более полезным, не приводят ни к чему хорошему. Особенно, если вы улеглись на диван после многих часов и дней тяжелой работы.

Вгоняя себя в грусть и испытывая вину за безделье, вы не восстанавливаете силы, а теряете их. Поймите, культ продуктивности 24/7 не всем подходит.

Если для вас лучший отдых в выходной день - это валяться на диване с книгой или просмотр фильма под пледом, чтобы отвлечься и расслабиться - делайте так, как вам хочется. Не забывайте только о важных правилах полноценного отдыха и восстановления.

Из-за нехватки отдыха и сна, вы заставляете нервную систему и мозг перенапрягаться, работать сверх нормы. А это грозит негативными последствиями, которые потом скажутся на всем организме. И в конце концов можно просто выгореть, перестать видеть смысл в чем-либо и прекратить любое развитие в принципе.