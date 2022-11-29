Не робіть цих помилок. Як правильно завершувати романтичні стосунки: поради психолога

Як правильно завершувати стосунки

“Для визначення незавершених стосунків у психології існує спеціальний термін -“гештальт”. Він означає, що життя знову й знову буде повертати вас до невиконаного уроку. Саме тому у стосунках, які вас не влаштовують, потрібно ставити крапку. Хоча ідеальних сценаріїв розставання не існує, є лайфхаки, які роблять цю процедуру ефективною та не такою болючою”, - каже Щербань.

Нижче - кілька дієвих порад чоловікам і жінкам.

Прощайтесь у нейтральному місці

Прощальну розмову краще провести у нейтральному місці. Там, де ви більше не плануєте бувати. Це може бути затишна кав’ярня чи ресторан. Прощатися вдома або у місці першого побачення не варто: у майбутньому вони стануть для вас тригером. Нагадувати про партнера будуть і його цінні подарунки, тому їх теж бажано повернути. Прощатись телефоном або електронним листом можна лише тоді, коли ви не можете зустрітись фізично (наприклад, хтось із партнерів живе за кордоном). Щоб закрити гештальт і розставити усі крапки над і, потрібно зустрітися обличчям до обличчя.

Чітко сформулюйте причину розставання

Пояснити, чому вам варто розійтись, буває непросто. Особливо, якщо рішення приймається спонтанно, на емоціях. Перш ніж розмовляти з партнером складіть список проблем, які існують, та спробуйте пояснити собі, чому їх не можна вирішити. Якщо ви будете плутатись в аргументах, партнер буде вважати, що ви досі не визначились. Тож кажіть тільки правду: вигаданий привід його не переконає. І не звинувачуйте себе за те, що стали ініціатором розставання, адже невдовзі ви почнете жаліти колишнього і спробуєте залагодити провину, якої насправді немає.

Не ставте стосунки на паузу

Під час прощання партнер може почати “торгуватися”, намагаючись переконати вас, що все можна змінити на краще. Обіцяє виправитися… У цей момент не можна давати йому навіть маленької надії на відновлення стосунків. Це лише продовжить взаємні страждання. Ставити стосунки на паузу - теж не кращий варіант. Подібні паузи майже завжди закінчуються розставанням. Але ви втратите кілька місяців, або й рік.

Не ображайте та не звинувачуйте партнера

Використовуйте у розмові техніку “я-повідомлень”: вони не будуть ображати партнера та провокувати його на агресію. Кажіть: “Я ще не готова стати мамою”, а не “Ти дістав мене розмовами про дитину”. Або “Я втомилася від наших стосунків” замість “Ти мені набрид”. Не звинувачуйте партнера у всіх гріхах. Поважайте людину, яку колись кохали. Це дасть змогу розійтись більш-менш мирно.

Припиніть будь-які контакти

Не телефонуйте колишньому та не надсилайте йому повідомлення у месенджерах, навіть якщо ви домовились залишитись друзями. Він сприйме цей жест, як завуальований сигнал про те, що ви хочете відновити стосунки. Не обговорюйте подробиці стосунків зі спільними друзями - вони усе перекажуть колишньому.

Залиште негатив у минулому

Завершення стосунків - процес не тільки зовнішній (недостатньо просто припинити жити разом), а й внутрішній. Потрібно залишити у минулому усі образи, негатив та претензії, які вас переповнюють. Є кілька обов’язкових етапів, які потрібно пройти, щоб з’явилась можливість рухатись далі. Це: заперечення, злість, сум та прийняття. Річ у тім, що після завершення стосунків психіка потребує часу для адаптації. Іноді, щоб оговтатись, потрібен рік і більше. Головне завдання у цей період: викинути колишнього з думок. Це потрібно для того, щоб нові стосунки будувались на справжніх почуттях, а не були спробою приглушити душевний біль чи зробити боляче колишньому. Також не варто романтизувати спогади, бо це змусить вас думати, що ви припустилися помилки, обравши свободу.

Розірвіть замкнуте коло

Використайте час між старими та новими стосунками для того, щоб зробити потрібні висновки. Так ви убезпечите себе від старих помилок. Детально розібрати ситуацію допоможе консультація психолога. Досить часто жінки обирають партнерів орієнтуючись на патерни з дитинства. Стосунки мами й тата стають для них шаблоном у дорослому житті. Наприклад, якщо дівчинку бив батько, вона підсвідомо буде шукати партнера-аб’юзера не розуміючи, чому знову й знову зіштовхується з насильством у стосунках. Без терапії це замкнуте коло не розірвати.

Не залишайтесь на самоті

Проводьте час з друзями та сім’єю - вони не дадуть вам зациклитись на переживаннях. Уникайте будь-яких контактів з колишнім. Якщо вам не вдалося залишитись друзями, відпишіться від його сторінки у соцмережах. Не бувайте у спільних компаніях та місцях, де можете його зустріти. Принаймні перший час.

Не порівнюйте нового партнера з колишнім

Заводити з коханим розмови про попередні стосунки, перераховуючи претензії до колишнього - погана ідея. Коли ви вже у стосунках, не розповідайте, яким класним коханцем був колишній, як легко він міг поремонтувати праску. Його незрима присутність поступово зруйнує новий союз. Хай минуле залишиться у минулому.

Не бійтесь бути вільною

Не тримайтесь за людину, яка робить вам боляче, тому що боїтеся залишитись на самоті. Знайти ідеального партнера можна лише тоді, коли ви знайомитесь та зустрічаєтесь з новими людьми. А робити це можна, коли ви абсолютно вільні. Тож, якщо ви відчуваєте, що втомились від партнера, швидше за все вам потрібно з ним попрощатись.