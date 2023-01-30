Ці побутові речі потрібно замінювати частіше, ніж ми думали

Вдома людину оточує безліч предметів, якими вона може користується багато років.Однак варто пам'ятати, що майже всі речі мають термін придатності, який не варто ігнорувати.

Сковорідки з антипригарним покриттям

Технології дозволяють антипригарним сковорідкам залишатися в хорошій формі від 5 до 7 років. Після закінчення цього часу їх слід замінити.

Пластикові кухонні дошки

Термін служби пластикових обробних дощок менший, ніж, наприклад, у дерев'яних. Їх слід міняти кожні 1-5 років.

Килимок для йоги

Килимок для йоги слід обов'язково замінити, коли він пошкоджується. Залежно від інтенсивності занять, килимок слід міняти кожні 6-12 місяців.

Кисті для макіяжу

При активному використанні рекомендовано купувати нові кожні 3 місяці. Крім того, важливо не забувати хоча б раз на тиждень мити їх.

Швейна голка

Голку швейної машини слід замінювати кожні 8 годин шиття. Якщо ви вручну шиєте, то все залежить від товщини і типу матеріалу, з яким ви зазвичай працюєте.

В середньому її слід замінити після 10 годин шиття.

Устілки

Стандартний термін служби - 6 місяців. Однак все залежить від того, як часто ви їх використовуєте. Наприклад, якщо ви часто бігаєте, то їх доведеться міняти кожні 3-4 місяці.

Оправи для окулярів

При правильному використанні оправа окулярів прослужить від 1 до 3 років.

Сидіння унітаза

Якщо сам унітаз може прослужити 15 років, то сидіння вимагає заміни через 5-7 років після використання. Після цього часу на ньому з’являються тріщини та плями, які важко відмити.