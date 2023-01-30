Эти бытовые вещи нужно заменять чаще, чем мы думали
Дома человека окружает множество предметов, которыми он может пользоваться много лет. Однако стоит помнить, что почти все вещи имеют срок годности, который не стоит игнорировать.
Об этом сообщает 5-Minute Crafts.
Сковороды с антипригарным покрытием
Технологии позволяют антипригарным сковородам оставаться в хорошей форме от 5 до 7 лет. По истечении этого времени их следует заменить.
Пластиковые кухонные доски
Срок службы пластиковых разделочных досок меньше, чем, например, у деревянных. Их следует менять каждые 1-5 лет.
Коврик для йоги
Коврик для йоги следует обязательно заменить, когда он повреждается. В зависимости от интенсивности занятий, коврик следует менять каждые 6-12 месяцев.
Кисти для макияжа
При активном использовании рекомендуется покупать новые каждые 3 месяца. Кроме того, важно не забывать хотя бы раз в неделю мыть их.
Швейная игла
Иглу швейной машины следует заменять каждые 8 часов шитья. Если вы вручную шьете, то все зависит от толщины и типа материала, с которым вы обычно работаете.
В среднем ее следует заменить после 10 часов шитья.
Стельки
Стандартный срок службы - 6 месяцев. Однако все зависит от того, как часто вы их используете. К примеру, если вы часто бегаете, то их придется менять каждые 3-4 месяца.
Оправы для очков
При правильном использовании оправа очков прослужит от 1 до 3 лет.
Сидение унитаза
Если сам унитаз может прослужить 15 лет, то сиденье требует замены через 5-7 лет после использования. После этого времени на нем появляются трещины и пятна, которые трудно отмыть.
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