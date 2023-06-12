Ці перевірені способи допоможуть відлякати комарів від вашої оселі.

Які місця люблять комарі

Ці кровопийці шукають теплі, темні місця з великою кількістю вологи, такі як кухня, ванна кімната. На щастя, є кілька способів повністю їх відлякати.

Дуже важливо накривати їжу в будинку, а приміщення утримувати в чистоті, щоб запобігти попаданню комах.

Як відлякати комарів

За допомогою рослин

Є кілька рослин, які можна посадити як усередині будинку, так і за його межами, щоб відлякати комарів та жуків. До них відносяться лаванда, хризантеми, чорнобривці та лемонграс.

За словами експертів, ці рослини є "природними репелентами від комах" через їхній сильний запах, який комахи абсолютно ненавидять і від якого намагаються триматися якомога далі.

Свічки

Відомо, що олія цитронели відлякує комах, тому запаліть свічки з цитронеллою. Вони не лише відлякають комах, а й створять затишну атмосферу й ароматний запах.

Зведіть запахи їжі до мінімуму

Ви повинні обов'язково прибирати будь-які залишки їжі, і регулярно викидати кухонне відро для сміття, щоб запобігти появі запаху їжі.

Комарів та інших жуків приваблює будь-яка їжа на кухні, і кажуть, що вони люблять продукти, багаті на калій, а також солоні закуски, хоча жодних досліджень, що підтверджують ці твердження, не проводилося.

Будь-які продукти на кухні або в саду повинні бути накриті доти, доки вони не будуть готові до подачі або, що важливіше, по можливості зберігатися в холодильнику.

Використання продуктів

Деякі продукти дійсно можуть допомогти злякати жуків, тому не соромтеся додавати їх, щоб відлякувати комах, виділяючи характерний запах, який комахи ненавидять.

Такі продукти включають часник, цибуля, лимони та грейпфрути, ви можете покласти на тарілки й розкласти навколо, щоб відлякати комах.

Трави

Посадка трав у саду, а також на кухонному підвіконні допоможе вам відлякати комах. Сюди входять шавлія, розмарин, базилік та зелена цибуля. Комарі ненавидять цей запах.