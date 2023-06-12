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Эти проверенные способы помогут отпугнуть комаров от вашего дома

Фото: Как избавиться от комаров (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Комары активизируются летом, особенно во влажную погоду. Они могут быть невероятно раздражающими, жужжать и кусать вас.

Есть проверенные способы отпугнуть их от вашего дома, пишет Express.

Какие места любят комары

Эти кровопийцы ищут теплые, темные места с большим количеством влаги, такие как кухня, ванная комната. К счастью, есть несколько способов полностью их отпугнуть.

Очень важно накрывать еду в доме, а помещения содержать в чистоте, чтобы предотвратить попадание насекомых.

Как отпугнуть комаров

С помощью растений
Есть несколько растений, которые можно посадить как внутри дома, так и за его пределами, чтобы отпугнуть комаров и жуков. К ним относятся лаванда, хризантемы, бархатцы и лемонграсс.

По словам экспертов, эти растения являются "естественными репеллентами от насекомых" из-за их сильного запаха, который насекомые абсолютно ненавидят и от которого стараются держаться подальше.

Свечи
Известно, что масло цитронеллы отпугивает насекомых, поэтому зажгите свечи с цитронеллой. Они не только отпугнут насекомых, но и создадут уютную атмосферу и будут издавать аромат.

Сведите запахи еды к минимуму
Вы должны обязательно убирать любые остатки пищи, и регулярно выбрасывать кухонное мусорное ведро, чтобы предотвратить появление запаха еды.

Комаров и других жуков привлекает любая еда на кухне, и говорят, что они любят продукты, богатые калием, а также соленые закуски, хотя никаких исследований, подтверждающих эти утверждения, не проводилось.

Любые продукты на кухне или в саду должны быть накрыты до тех пор, пока они не будут готовы к подаче или, что более важно, по возможности храниться в холодильнике.

Использование продуктов

Некоторые продукты действительно могут помочь отпугнуть жуков, поэтому не стесняйтесь добавлять их, чтобы отпугивать насекомых, выделяя характерный запах, который насекомые ненавидят.

Такие продукты включают чеснок, лук, лимоны и грейпфруты, вы можете положить на тарелки и разложить вокруг, чтобы отпугнуть насекомых.

Травы
Посадка трав в саду, а также на кухонном подоконнике поможет вам отпугнуть насекомых. Сюда входят шалфей, розмарин, базилик и зеленый лук. Комары ненавидят этот запах.

Также узнайте людей с какой группой крови чаще кусают комары.

Кроме того, мы писали о действенных способах, которые помогут уменьшить зуд после укуса комара.

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