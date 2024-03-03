UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці п'ять рослин обов'язково потрібно обрізати у березні: тільки так будуть рясно квітнути

Що обрізати у березні (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

У березні сезон робіт на городі та в саду стає усе більш насиченим. Але поки усі займаються розсадою, не забудьте приділити час ще й рослинам, які обов'язково потрібно обрізати на початку весни. Вам допоможуть поради експерта з садівництва Крейга Вілсона.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що потрібно обрізати у березні

Вілсон зазначає, що рослини у вашому цвітнику та городі потребують догляду не тільки в період цвітіння. Насправді ж потрібно не забувати про квіти та дерева взимку та навесні

Гліцинія

За словами експерта, цю неймовірну та дуже красиву рослину можна було обрізати ще у лютому. Втім, якщо ви цього не зробили, обов'язково подбайте про рослини у березні, адже наступного разу такий шанс випаде лише у серпні та липні. Зрізайте молоді пагони, аби на кожному залишилося лише по дві бруньки.

Коли обрізати гліцинію (фото: freepik.com)

Троянди

Березень - ідеальний час для обрізки троянд і трояндових кущів. Звісно, деякі садівники радять робити це у лютому, але не всі встигають це зробити, особливо якщо були морози. Тому на початку весни, коли трохи потеплішає, починайте обрізку. Не бійтеся та зрізайте, усе відросте та пагони стануть набагато довшими.

Коли обрізати троянди навесні (фото: freepik.com)

Гортензія

Аби ця квітка тішила вас увесь сезон, не забудьте її обрізати. Березень - остання можливість зробити так, аби гортензія квітла усе літо. Обов'язково обріжте стебла, це дуже важливо.

Коли обрізати гортензії (фото: freepik.com)

Клематис

У березні обов'язково потрібно видалити торішню поросль. Обріжте клематис, аби він "вигнав" багато квіток та давав чимало нових паростків. Не шкодуйте, адже усе швидко відросте, регулярна обрізка дуже допомагає клематису.

Клематис - коли обрізати (фото: freepik.com)

Фруктові дерева

Не забудьте про груші та яблуні. У березні ви ще маєте трохи часу, аби обрізати гілки. Вже потім, коли дерево почне покриватися бруньками й рости, виходити зі стану "спокою", буде запізно.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які кімнатні рослини зроблять вас щасливими.

Окрім цього, нещодавно з'явився посівний календар на березень.

Читайте РБК-Україна в Google News
РослиниСад і огородПоради