Эти пять растений обязательно нужно обрезать в марте: только так будут обильно цвести

Что нужно обрезать в марте

Уилсон отмечает, что растения в вашем цветнике и огороде нуждаются в уходе не только в период цветения. На самом же деле нужно не забывать о цветах и деревьях зимой и весной

Глициния

По словам эксперта, это невероятное и очень красивое растение можно было обрезать еще в феврале. Впрочем, если вы этого не сделали, обязательно позаботьтесь о растениях в марте, ведь в следующий раз такой шанс представится только в августе и июле. Срезайте молодые побеги, чтобы на каждом осталось всего по две почки.

Когда обрезать глицинию (фото: freepik.com)

Розы

Март - идеальное время для обрезки роз и розовых кустов. Конечно, некоторые садоводы советуют делать это в феврале, но не все успевают это сделать, особенно если были морозы. Поэтому в начале весны, когда немного потеплеет, начинайте подрезать. Не бойтесь и срезайте, все отрастет и побеги станут намного длиннее.

Когда обрезать розы весной (фото: freepik.com)

Гортензия

Чтобы этот цветок радовал вас весь сезон, не забудьте его обрезать. Март - последняя возможность сделать так, чтобы гортензия цвела все лето. Обязательно обрежьте стебли, это очень важно.

Когда обрезать гортензию (фото: freepik.com)

Клематис

В марте обязательно нужно удалить прошлогоднюю поросль. Обрежьте клематис, чтобы он выгнал много цветков и давал немало новых ростков. Не жалейте, ведь все быстро отрастет, регулярная обрезка очень помогает клематису.

Клематис – когда обрезать (фото: freepik.com)

Фруктовые деревья

Не забудьте про груши и яблони. В марте у вас еще немного времени, чтобы обрезать ветки. Уже потом, когда дерево начнет покрываться почками и расти, выходить из состояния "спокойствия", будет поздно.