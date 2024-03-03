Ці п'ять рослин обов'язково потрібно обрізати у березні: тільки так будуть рясно квітнути

У березні сезон робіт на городі та в саду стає усе більш насиченим. Але поки усі займаються розсадою, не забудьте приділити час ще й рослинам, які обов'язково потрібно обрізати на початку весни. Вам допоможуть поради експерта з садівництва Крейга Вілсона.

Що потрібно обрізати у березні

Вілсон зазначає, що рослини у вашому цвітнику та городі потребують догляду не тільки в період цвітіння. Насправді ж потрібно не забувати про квіти та дерева взимку та навесні

Гліцинія

За словами експерта, цю неймовірну та дуже красиву рослину можна було обрізати ще у лютому. Втім, якщо ви цього не зробили, обов'язково подбайте про рослини у березні, адже наступного разу такий шанс випаде лише у серпні та липні. Зрізайте молоді пагони, аби на кожному залишилося лише по дві бруньки.

Коли обрізати гліцинію (фото: freepik.com)

Троянди

Березень - ідеальний час для обрізки троянд і трояндових кущів. Звісно, деякі садівники радять робити це у лютому, але не всі встигають це зробити, особливо якщо були морози. Тому на початку весни, коли трохи потеплішає, починайте обрізку. Не бійтеся та зрізайте, усе відросте та пагони стануть набагато довшими.

Коли обрізати троянди навесні (фото: freepik.com)

Гортензія

Аби ця квітка тішила вас увесь сезон, не забудьте її обрізати. Березень - остання можливість зробити так, аби гортензія квітла усе літо. Обов'язково обріжте стебла, це дуже важливо.

Коли обрізати гортензії (фото: freepik.com)

Клематис

У березні обов'язково потрібно видалити торішню поросль. Обріжте клематис, аби він "вигнав" багато квіток та давав чимало нових паростків. Не шкодуйте, адже усе швидко відросте, регулярна обрізка дуже допомагає клематису.

Клематис - коли обрізати (фото: freepik.com)

Фруктові дерева

Не забудьте про груші та яблуні. У березні ви ще маєте трохи часу, аби обрізати гілки. Вже потім, коли дерево почне покриватися бруньками й рости, виходити зі стану "спокою", буде запізно.