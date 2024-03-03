Эти пять растений обязательно нужно обрезать в марте: только так будут обильно цвести
В марте сезон работ в огороде и саду становится все более насыщенным. Но пока все занимаются рассадой, не забудьте уделить время еще и растениям, которые обязательно нужно обрезать в начале весны. Вам помогут советы эксперта по садоводству Крэйга Уилсона.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Что нужно обрезать в марте
Уилсон отмечает, что растения в вашем цветнике и огороде нуждаются в уходе не только в период цветения. На самом же деле нужно не забывать о цветах и деревьях зимой и весной
Глициния
По словам эксперта, это невероятное и очень красивое растение можно было обрезать еще в феврале. Впрочем, если вы этого не сделали, обязательно позаботьтесь о растениях в марте, ведь в следующий раз такой шанс представится только в августе и июле. Срезайте молодые побеги, чтобы на каждом осталось всего по две почки.
Когда обрезать глицинию (фото: freepik.com)
Розы
Март - идеальное время для обрезки роз и розовых кустов. Конечно, некоторые садоводы советуют делать это в феврале, но не все успевают это сделать, особенно если были морозы. Поэтому в начале весны, когда немного потеплеет, начинайте подрезать. Не бойтесь и срезайте, все отрастет и побеги станут намного длиннее.
Когда обрезать розы весной (фото: freepik.com)
Гортензия
Чтобы этот цветок радовал вас весь сезон, не забудьте его обрезать. Март - последняя возможность сделать так, чтобы гортензия цвела все лето. Обязательно обрежьте стебли, это очень важно.
Когда обрезать гортензию (фото: freepik.com)
Клематис
В марте обязательно нужно удалить прошлогоднюю поросль. Обрежьте клематис, чтобы он выгнал много цветков и давал немало новых ростков. Не жалейте, ведь все быстро отрастет, регулярная обрезка очень помогает клематису.
Клематис – когда обрезать (фото: freepik.com)
Фруктовые деревья
Не забудьте про груши и яблони. В марте у вас еще немного времени, чтобы обрезать ветки. Уже потом, когда дерево начнет покрываться почками и расти, выходить из состояния "спокойствия", будет поздно.
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