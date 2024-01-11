Ці п'ять речей не варто зберігати у гаражі, інакше доведеться їх викинути

Більшість гаражів не призначені для використання як універсальні складські приміщення. Відсутність ізоляції, вентиляції, клімат контролю означає, що це зазвичай не найкраще місце для зберігання ваших речей.

Книги, документи, журнали

Не зберігайте в гаражі свою колекцію журналів, сімейні фотографії, важливі документи або будь-що, що зроблено з паперу та картону. Волога і вогкість можуть призвести до незворотних ушкоджень і вам доведеться всі цінні речі просто викинути.

Меблі для дому

Меблі з масиву дерева або ДСП можуть деформуватися або тріснути від вологості та перепадів температури, а металеві меблі можуть почати іржавіти.

Їжа

Ваш гараж не повинен одночасно служити коморою, тому знайдіть інше місце для зберігання консервів та сухих продуктів. Це також стосується кормів для домашніх тварин та насіння птахів, які можуть залучити шкідників на відкритому повітрі та полегшити їм доступ усередину вашого будинку.

Одяг

Гараж - не місце для зберігання одягу, навіть якщо він упакований у пластикову сумку із щільною кришкою. Вологість і вогкість можуть призвести до зростання плісняви, а миші та інші шкідники можуть вирішити використовувати ваші старі светри як матеріал для гнізд.

Килими

Згорнути килим або килимок і сховати його в гаражі може здатися відмінним способом заощадити місце всередині, але це також може призвести до того, що покриття підлоги запліснявіє і прийде в непридатність.