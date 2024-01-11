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Эти пять вещей не стоит хранить в гараже, иначе придется их выбросить

Какие предметы нельзя хранить в гараже (фото:unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова

Наличие гаража - это удобно не только хранения автомобиля, но и для многих других вещей. Гаражи часто превращаются в мастерские и склад других предметов. Порой нагромождение вещей в гараже бывает так велико, что владельцы паркуют авто рядом, так как места внутри не остается.

Какие предметы не стоит хранить в своем гараже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker.

Большинство гаражей не предназначены для использования в качестве универсальных складских помещений. Отсутствие изоляции, вентиляции, климат контроля означает, что обычно это не лучшее место для хранения ваших вещей.

Книги, документы, журналы

Не храните в гараже свою коллекцию журналов, семейные фотографии, важные документы или что-либо еще, что сделано из бумаги и картона. Влага и сырость могут привести к необратимым повреждениям и вам придется все ценные для вас вещи просто выбросить.

Мебель для дома

Мебель из массива дерева или ДСП может деформироваться или треснуть от влажности и перепадов температуры, а металлическая мебель может начать ржаветь.

Еда

Ваш гараж не должен одновременно служить кладовой, поэтому найдите другое место для хранения консервов и сухих продуктов. Это также относится к кормам для домашних животных и семенам птиц, которые могут привлечь вредителей на открытом воздухе и облегчить им доступ внутрь вашего дома.

Одежда

Гараж - не место для хранения одежды, даже если она упакована в пластиковую сумку с плотной крышкой. Влажность и сырость могут привести к росту плесени, а мыши и другие вредители могут решить использовать ваши старые свитера в качестве материала для гнезд.

Ковры

Свернуть ковер или коврик и спрятать его в гараже может показаться отличным способом сэкономить место внутри, но это также может привести к тому, что напольное покрытие заплесневеет и придет в негодность.

 

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