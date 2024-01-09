Несподівані, але корисні: вибираємо нетипові авто за ціною до 10 тисяч доларів

Десять тисяч доларів – сума трохи більша за ту, що необхідна на купівлю суто практичного авто для невибагливого споживача. І перелік можливих моделей – загальновизнаних бестселерів “вторинки” всім давно відомий. А якщо відступити від шаблону і обрати на авторинку щось інше, не таке “затерте”?

Жодної екзотики – всі машини, які ми пропонуємо розглянути, представлені на авторинках і в інтернеті якщо не в десятках, то в сотнях екземплярів. Справа у тому, що і внутрішній ринок України, і тим більше ринок європейських країн останні 8 – 12 років був набагато ширший, ніж ті півдюжини моделей, навколо яких зациклилися сьогодні українські перекупники і перегонники. Тим більше, що насправді йдеться про непогану суму – ще кілька років тому за десять тисяч “зелених” можна було придбати нову, хоча і простеньку, машину В-класу.

Але ми наголошуємо: деякі з машин, про які тут йдеться, будуть не стільки втіленням практичності, скільки спробою скуштувати щось нове чи засобом виділитися у потоці – хоча свою основну транспортну функцію теж будуть виконувати.

Kia Picanto

До маленьких машинок в дорослих українських чоловіків є певне упередження, а дарма. Завдяки продуманому компонуванню у них аж ніяк не тісний (спереду) салон, цілком достатня для міста динаміка і гідний рівень оснащення. Тим більше, що за відведені нами гроші можна знайти “Піканто” в доброму стані, і у випадку вдалої покупки він зможе прослужити новому власнику вірою і правдою ще не один рік. З реальних мінусів – скромний багажник і первинний запас ресурсу, менший за автомобілі вищих красів. Проте, остання обставина компенсується тим, що в Україні Kia Picanto часто купували в якості другої, ”жіночої” машини в родину, і вони у підсумку не мають великого пробігу. Це, до речі, ще один аргумент не обходити стороною машини, придбані колись новими в українських автосалонах.

Porsche Cayenne

Не дивуйтеся, одну з найкрутіших “Порше” сьогодні дійсно можна придбати за ціною французького “пиріжка” чи міського малюка з трициліндровим двигунцем. Як правило, за такі гроші часто пропонують трохи підтоптані “Кайєни” з відкапіталеним або заміненим мотором, перебраними гальмами, після кузовного ремонту. Не рідкість навіть ГБО, подряпані бампери і порепана шкіра сидінь. Але трапляються і цілком доглянуті екземпляри від першого власника, які просто втратили ціну (і престижність) через вік і назріваючі ремонти. В будь-якому випадку, поставивши таку машину в свій гараж, треба бути готовим до чималих поточних витрат, адже Porsche ніколи не були машиною для бідних.

Nissan Leaf

Чи не настав час нарешті спробувати електромобіль? Якщо ваш режим використання роз’їзної машини підходить під можливості “Ліфа”, можна придивитися до відповідного екземпляра. Це найдоступніший і найпоширеніший в нашій країні електромобіль, тому радимо вибирати саме цю модель – з максимально живою батареєю. Деякі незвичні складнощі, звісно, будуть, але вони компенсуються низькою собівартістю кілометра пробігу і обставиною, про яку якось мало згадають навіть завзяті апологети електроприводу: щоб “заправити” електромобіль, не треба кудись їхати – це робиться у власному гаражі чи навіть у дворі багатоповерхівки біля власної кватирки.

Volvo V50

Дана марка – це великою мірою дещо особливе. Через високу вартість вона поширена здебільшого в розвинених країнах, до числа яких наша держава поки що не потрапляє. Закладені в її моделі добротність, надійність і високий рівень безпеки зазвичай працюють і на другого-третього власника. Тож вживаний універсал С-класу Volvo V50 – добра нагода долучитись до шведської якості. Не дуже добре, що ця модель випускалася лише до 2012 р., але добре, що її шасі і силові агрегати мають багато спільних деталей з більш пізньою V40, а ще з Ford Focus та Mazda 3. Останнім часом до України завозиться чимало V50, і багато з них у непоганому стані, тож вибір є.

Peugeot Partner II

Завдяки зусиллям перегонників в країні з’явилося багато комерційних фургончиків – так званих високих універсалів (народна назва “пиріжок”) у заводському пасажирському виконанні. Такий кузов має багато плюсів, які український споживач насправді ще не розкуштував. Важливо, що саме в пасажирській комплектації ці машини можуть бути не дуже зношені, адже на відміну від вантажних версій вони могли працювати суто для родинних потреб, а не для дрібного бізнесу. В даному випадку ми обрали Peugeot Partner, хоча бренд і модель тут не мають принципового значення.

Якщо коротко

Обираючи не дуже популярну на ринку вживану машину, не думайте, що вона неодмінно має коштувати дешевше за лідерів продажу. Якщо екземпляр у гарному стані, продавець знатиме йому ціну і не скине її просто так. Тому підхід до торгів і до “технічного огляду” має бути таким же прискіпливим, як і у випадку з більш поширеними моделями. І ще одне попередження: якщо ви живете у невеликому населеному пункті, перед вибором машини поцікавтеся, наскільки будуть раді малопопулярній моделі на місцевих СТО і в магазинах запчастин.