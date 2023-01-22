Ці п'ять продуктів не варто розігрівати повторно: краще з'їжте їх холодними

Однак існують продукти, які не варто розігрівати, оскільки вони можуть зашкодити вашому організму. Їх краще готувати на один раз або з'їдати потім холодними.

Приготовлені страви не були з'їдені за один раз і вирушають до холодильника або навіть морозильної камери - для наступної трапези. Ситуація звичайна і багато хто так робить з продуктами.

Курка

Якщо ви запікали цілу курку або у вас є шматочки відвареної, з'їжте її краще холодною або додайте в салат. У крайньому разі - трохи розігрійте в духовці за дуже низької температури та повільно.

У мікрохвильову піч курку краще не класти зовсім. Там вона розігріється швидко, а це вплине на видозміну білків у м'ясі та може негативно вплинути на шлунково-кишковий тракт. Тим більше, що смак курки стане набагато гіршим.

Картопля

Готову картоплю, якщо ви її не з'їли відразу після приготування, краще додати до якогось салату або з'їсти холодним. Під час повторного розігріву в ній не тільки розпадається крохмаль, а й втрачаються всі корисні якості, що ще й погано впливає на її смак. Розігріта картопля стає сухою і "ніякою".

Селера

Селеру використовують для приготування багатьох страв. Якщо ви готуєте суп або бульйон, після завершення приготування краще дістаньте селеру з каструлі. Її краще з'їдати одразу і не залишати на потім.

У ній містяться нітрати, які після повторного нагрівання перетворюються на нітрити. Це може негативно вплинути на здоров'я, тому що нітрити мають токсичну дію на наш організм. До речі, це стосується також моркви та свіжого шпинату.

Гриби

Страви з грибами ми любимо не лише за яскравий смак, а й за неймовірний аромат. Якщо ви готуєте пасту з грибами, різотто, смажте їх для закуски або сніданку - з'їдайте відразу після приготування.

При повторному нагріванні білок, що міститься у грибах, змінює свою структуру. І гриби набувають зовсім іншого смаку, ну або зовсім його втрачають.

Рис

Варіть рис для однієї трапези та не зберігайте його довго. Якщо є гостра потреба в повторному розігріванні, то не давайте йому спочатку нагрітися до кімнатної температури, а ставте в мікрохвильову піч відразу з холодильника.