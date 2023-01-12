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Як зрозуміти, що печериці зіпсувалися: такі гриби їсти не можна

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 14:39
Як зрозуміти, що печериці зіпсувалися: такі гриби їсти не можна Як правильно вибирати свіжі печериці (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Печериці зараз зовсім не рідкість, і їх можна купити в будь-якому супермаркеті за доступною ціною. Одна з відмінних рис цих грибів - при правильному зберіганні вони довго не псуються. Однак і печериці мають обмежений термін придатності.

Як зрозуміти, що печериці зіпсувалися і їх не можна вживати - читайте нижче.

Запах

Будь-які гриби, не тільки печериці, мають специфічний грибний запах. Але яскраво виражений запах є лише тоді, коли гриби свіжі. Коли печериці пахнуть підвальною вологою, гниллю, хімією чи іншими добавками – вірний знак, що їх у їжу вже вживати не можна.

Наліт

Як тільки на капелюшках грибів з'являється липкий наліт - викидайте їх у відро для сміття. Навіть після розморожування такі гриби вживати не варто.

Капелюшок

У свіжих грибів капелюшок повинен бути не просто сухим і бархатистим, але й однорідного кольору. Найчастіше у печериць – білого або кремового матового кольору. Якщо з'явився блиск – значить розпочався процес розкладання. Його зупинити вже не вийде навіть при використанні гарячих температур, тому такі гриби їсти не можна.

Плями

Різні плями та крапки, навіть найменші – вірний сигнал того, що такі гриби не можна купувати, готувати та їсти. На непридатність печериць також вказує плоский капелюшок.

Пружність

Свіжі гриби зазвичай у міру жорсткі та пружні. Спробуйте такий гриб надламати – якщо він усередині білий, то можна використовувати у їжу. Якщо всередині гриб темний – навіть не думайте його їсти.

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