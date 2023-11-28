Ці п'ять "корисних" продуктів насправді шкодять здоров'ю

Лікар розповів про п'ять продуктів, які всі вважають корисними, а вони насправді такими не є і підвищують цукор у крові.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok доктора Міджа Брауна.
Зазначимо, що відео медика зібрало на TikTok понад мільйон переглядів. Там доктор Мідж пояснив, яких продуктів нам слід уникати через їхню здатність підвищувати рівень цукру в крові.
Швидке зростання рівня цукру в крові може бути спричинене вживанням продуктів з високим глікемічним індексом.
Це змушує підшлункову залозу виділяти більше інсуліну, викликаючи потяг до їжі та переїдання, коли його рівень швидко знижується.
Якщо цей цикл повторюється, може виникнути інсулінорезистентність, а це означає, що клітини організму погано реагують на інсулін, а ваші м'язи, жир та печінка не можуть легко отримувати глюкозу з крові.
Рівень цукру в крові може стати надто високим, оскільки підшлункова залоза виробляє більше інсуліну, щоб допомогти глюкозі проникнути у ваші клітини.
Зрештою це може призвести до діабету 2 типу, запалення, утворення бляшок в артеріях, а також до проблем із серцем та суглобами. Про які ж продукти йдеться?
Фруктовий сік
Запам'ятайте, що в деяких фруктових соках стільки ж цукру, як у банку газування.
"Навіть несолодкий сорт може містити до 26 г вуглеводів, що становить приблизно шість чайних ложок цукру. І все це з дуже невеликою кількістю клітковини", - повідомив лікар.
Фрукти
У списку продуктів, які здаються корисними, але насправді такими не є, є фрукти. Наприклад, манго, ананаси, банани та виноград містять дуже багато цукру і до них слід ставитися як до десерту. Деякі фрукти також містять багато клітковини, а це означає, що вони перетравлюються довше, а повільне вивільнення цукру запобігає стрибку рівня цукру в крові.
Вівсяне молоко
В одній чашці вівсяного молока міститься 15 г вуглеводів, і ми не говоримо про молоко з додаванням цукру. «Не кажучи вже про те, що багато покупних брендів містять консерванти, загусники та емульгатори, жоден з яких не шкідливий для здоров'я нашого кишечника або нашого здоров'я в цілому.
Вівсянка
Ще один спірний продукт, що регулярно рекомендують діабетикам як здоровий варіант. Одна з причин, через яку вівсянку, мабуть, рекомендують дієтологи - це джерело клітковини. Але в одній чашці вівсянки міститься близько восьми грамів клітковини та 62 грами вуглеводів.
Однак важливо пам'ятати, що проста вівсянка багата на поживні речовини і містить розчинну клітковину, звану бета-глюканом, яка сприяє регулярному спорожненню кишечника.
Рисові хлібці
Рисові хлібці часто вважаються здоровою закускою. Незважаючи на низьку калорійність, вони містять багато вуглеводів і дуже мало клітковини.
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