Лікар пояснив, чи насправді шкідливо вживати м'ясо
Дискусії про користь чи шкоду м'яса для людини точаться давно, незважаючи на те, вона споживає його споконвіків. Також останніми роками стало модно бути вегетаріанцем чи веганом, що передбачає повну відмову від м'яса з дієтологічних чи етичних міркувань. То чи справді м'ясо шкідливе?
На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Чому важливо їсти м'ясо
- Джерело білка.
- Джерело заліза, яке значно краще засвоюється, ніж залізо в рослинних продуктах
Кому треба споживати м'ясо
- якщо людина фізично працює
- нещодавно перенесла важке та тривале інфекційне захворювання (наприклад, туберкульоз)
- має анемію
- є дитиною перших років життя, яка активно росте\
М'ясо може бути і шкідливим для нас за таких умов
- часте споживання жирних сортів м'яса - свинини, яловичини, баранини
- прийом смаженого м'яса в їжу, яке часто вже не містить поживних речовин
- споживання концентрованих м'ясних бульйонів
- поєднання м'яса з картоплею, сметаною, молоком, яйцями
- вживання великої кількості м'яса при певних захворюваннях (подагра, сечокам'яна хвороба, хронічний панкреатит)
Лікар зазначив, що м'ясо може бути як корисним, так шкідливим для організму. Їсти його чи ні - це особистий вибір кожного, проте слід пам'ятати: якщо ви повністю відмовляєтеся від м'яса, необхідно хоча би раз на рік оглядатися у лікаря через ризик появи анемії.
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