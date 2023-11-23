Лікар пояснив, чи насправді шкідливо вживати м'ясо

Дискусії про користь чи шкоду м'яса для людини точаться давно, незважаючи на те, вона споживає його споконвіків. Також останніми роками стало модно бути вегетаріанцем чи веганом, що передбачає повну відмову від м'яса з дієтологічних чи етичних міркувань. То чи справді м'ясо шкідливе?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.